力sell純天然招親！戴祖儀自爆玩交友App識唔到男仔

藝人戴祖儀呢日拍片回答粉絲問題，片中一開始就有網民問佢男朋友係邊個，佢即激動表示：「即係擺明冇follow我啦！話說我電話係冇秘密㗎，唔會見到有男message我，因為我零呀！」佢一臉生無可戀表情，更自爆恨拍拖到要用交友App搵男友：「話說我上兩個禮拜直情download咗交友app，我都完全一個都match（配對）唔到呀！」再附上一張「招親」相，寫道「各位高質男士，請盡快聯絡祖儀」，擺明指與緋聞男友羅天宇徹底玩完。佢仲趁機力sell自己係純天然靚女：「我冇加工過㗎，所以我都好proud of自己有咁嘅美貌啦，雖然唔知點解咁靚都要單身，but it's okay，做人係唔可以十全十美，如果我連男朋友都有埋，我人生已經完美啦！」

此外，當有人問覺得謝東閔為人如何，Joey起初向對方狂笠高帽：「謝東閔係個好好嘅前輩啦，又高大又靚仔、又好又冇架子嘅前輩喺邊度搵啊？」點知鏡頭一轉，佢竟戴晒頭盔大爆：「我同你講！謝東閔係個好有趣嘅人嚟㗎！佢啲gag爛到一個點呢，第1次同佢開工佢就搞爛gag，全部都唔知笑唔笑好，但係為咗畀面佢，大家都會笑！」