大和田南那　零死角女神

閱女無數嘅男士應該都知道好多女仔都係霎眼嬌，第一眼睇會好吸引，但望耐少少，就會覺得不外如是，不過呢種感覺絕對唔會喺大和田南那身上發生，因為佢被形容為「無死角之完成度」，即係點睇都咁靚！

天然鮮嫩

日本樂壇大型女子團體AKB48盛產青春偶像，同時亦出產好多索到爆燈嘅寫真女優，好似永尾瑪莉亞就係其中一位。至於今日同大家見面嘅大和田南那，就比瑪莉亞更加索喇！

今年21歲嘅佢擁有一副正統派美貌，氣質端莊斯文又夠晒綺麗，同時又不失青春感，仲同一位寫真天后好相似，無獨有偶呢位天后個名都有個「南」字，就係近年銳意轉型做演員嘅今野杏南喇。而南那風姿綽約，身材亦令人興奮雀躍，肌膚又白又鮮嫩，宛如白玉，而且仲有一對軟彈適中嘅肉球，雖然冇師姐今野杏南咁大波，但係一對E奶睇落質地夠晒天然，配上健美苗條嘅胴體，火辣感覺亦相當強烈，絕對唔會比杏南輸蝕。

又演又唱

2013年亦即係南那14歲嘅時候，成功考入AKB48人氣美少女團體，成為第15期研究生，之後好順利咁進身正式成員，而佢除咗靚女，亦唱得又跳得，所以唔使做花瓶。2017年佢決定從團體畢業作單飛發展，阿妹咁好身材，就梗係要好好運用呢個天賦優勢，結果喺寫真界發展如意，寫真作品亦獲得高度評價，更加被形容為「無死角之完成度」。

近期佢嘅發展路線愈來愈多，包括演出電視劇同舞台劇，好似喺早前公演嘅舞名劇《GANG》入面，佢就擔任主要角色喇。另外，阿妹亦冇浪費喺AKB48活躍時鍛煉出嚟嘅好歌喉，為特攝片集《魔進戰隊煌輝者》唱插曲添！

南那經常會將自己嘅工作動態同大家分享，想緊貼佢嘅最新消息，睇佢個社交網就冇走雞喇！當然唔少得欣賞阿妹嘅自拍照，一定可以大飽眼福。

Profile

年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：33E-24-34