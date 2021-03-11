【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月二十八戊午火平日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：會友、飾牆、平塗

忌：置業、詞訟、修篷

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

對愛情滿懷憧憬，有機會遇上合眼緣的異性。

金牛

過於敏感，易受外界干擾，把簡單問題複雜化。

雙子

在公司要保持低調，否則易被上司或同事針對。

巨蟹

心動不如行動，今天宜表白，但要提防爛桃花。

獅子

愛情運極佳，有利談情說愛，可令感情升溫。

處女

貴人運不錯，獲得身邊人支持，要懂得感恩。

天秤

事業運稍遜，盡量不要介入同事間的明爭暗鬥。

天蠍

職場上出現變動，勇於接受挑戰將有所得着。

人馬

今天不宜購物，易跟售貨員爭執或買到次貨。

山羊

已婚者可得到另一半支持，為生活添加動力。

水瓶

宜控制情緒，挑剔與埋怨是兩性爭吵的導火線。

雙魚

財運欠穩，但獲得貴人出手，助你克服難關。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠（50歲）

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）鼠 麻煩多

鼠

是日沖煞，麻煩纏身，易因面子問題而犯錯。

牛

易被負面情緒打擊，謹記謀事不能輕易放棄。

虎

頭腦精明，利參與考核評估，可望事半功倍。

兔

待人要保持謙遜，行事一意孤行將惹來麻煩。

龍

人緣不錯，容易得到身邊人的支持與諒解。

蛇

處事要冷靜，有時讓一讓同事，可遠離麻煩。

馬

性情火爆，易與同事發生口角，勿多管閒事。

羊

運勢旺盛，生活稱心如意，不乏機會發揮才華。

猴

財運一般，工作運平平，謹記靠人不如靠自己。

雞

運勢不錯，精力充沛，可有效提升工作效率。

狗

事業運上升，可憑自身實力贏得上司的器重。

豬

循規蹈矩，令工作變得順利，更可避開小人。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

占卜學問易學難精

相信很多人都對占卜感興趣，覺得這門學問很神秘、很神奇。不過，占卜易學難精，坊間有不少書籍介紹相關知識，一般人可以輕易接觸，方便自學，但有志於這方面繼續鑽研的人往往會發現入門之後，學習上顯得力不從心，現實不似預期。

占卜之所以困難，原因之一是要牢記超級多的資料，而且想深入了解的話，更要具備信手拈來的能力，靈活運用，變化無窮。

占卜方法多如繁星，每一項占卜都有其獨步見解及方法。例如東方占卜多以大自然為主，西方占卜多以意象為主，各有所長，但終歸離不開運用人的心理質素作基礎，取外在之信息，來解析占卜之含義。當占卜進行時，就會有一定信息從外界及求占者當中注入，如果占卜師本身不在狀態，心緒不寧，那又如何能夠讀取到當中的信息，以解釋給求占人呢？

有時不是求占者，心神不專，有時候可能是占卜師的問題。所以，占卜的結果出來要準確，一定要求占者和占卜師互相配合。當大家的頻道互相調節到相當水平，自然可以透過占卜，來取得準確的消息。