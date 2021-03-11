爆狄龍拍戲暈低　譚俊彥下令息影：健康真係好緊要！

藝人譚俊彥生於演藝世家，父親是金馬影帝狄龍、母親陶敏明亦同為演員，他曾表示入行後因經常被冠以「狄龍個仔」的稱號而壓力爆煲，更有段時間拒絕父子合照。他現時壓力相對減輕，明白到父親一直以來為他付出不少，在新進星二代身上更見到自己的「影子」︰「前排我睇馬德鐘個仔，首先唔好評佢演技，第1套係冇人識做戲，一睇網民啲評論，都話『梗係老竇搞掂咗啦！』喂，大佬，你識佢咩？覺得呢啲咁嘅壓力，睇到報道心都痛。」

雖然譚俊彥放下對父親的「成見」，但他表明不恨父子檔同劇演出，甚至只是客串都堅決Say No，全因狄龍一次意外暈倒，響起「警號」︰「依家唔好啦！尤其呢幾年我睇到好多老前輩拍完劇就走咗，Lily姐（梁舜燕）、權權（曾偉權），覺得身體健康真係好緊要。我爸爸前幾年喺內地拍戲無端端暈咗！佢熱得滯又唔除衫，40度拍古裝暈低咗，咁點算呢？即刻飲『正氣水』先醒番，我就話『你以後唔好再去拍』。」

他又有感老一輩演員自我要求高，怕父親承受不了時間的「洗禮」︰「佢依家記性冇以前咁好，演員嘅自尊好緊要，有好多人都唔鍾意NG好多次，見到好多老前輩以前口齒伶俐，10版紙全部講晒，依家可能講兩句就『對唔住呀，我今日唔知點解會咁。』我哋嗰輩，或者前面嗰輩大家會尊重佢，但你分分鐘嚟個20歲嘅（演員），我識你狄龍邊個呀？老嘢你做好啲啦！我唔要佢承受呢樣嘢！佢享兒孫樂就OK啦，有時睇佢同我個仔出去個畫面好開心，個仔好似我，畀佢重拾以前某啲遺失咗嘅時光，後生嗰時忙住拍劇、做嘢冇時間相處。」

他決意要求父親退下火線，另一邊廂又放寬一對仔女在「公仔箱」亮相，閒時可出鏡︰「去《Think Big天地》呢啲兒童節目玩吓、做吓嘉賓係好嘅，因為可以同人傾吓偈。拍戲就唔好，會太快將佢哋嘅童真攞走晒，因為要做出嚟取悅人，唔可以話『做得叻就畀你打機』咁樣嘛，所以暫時演員就唔好啦！」

每當提起小朋友，譚俊彥即一臉幸福，並指最近與仔女一同睇新劇《失憶24小時》，竟有意想不到的結果︰「雖然係喜劇，但頭幾集嗌交戲份多，個女接受唔到父母離婚呢樣嘢，跟住就喊！之後我畀人打，佢又問點解，我覺得呢啲係我嘅童年陰影，好似喺佢身上再發生。我細個係睇我爸做戲殺人，又係咁喊！」他笑言新劇角色「蒙一言」性格直戇、天真爛漫，與自己性格差天共地，惟有在小朋友身上取經，才成功「返老還童」！