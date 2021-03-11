「豬女郎」腿張開喪練一桿入洞　俯身篤波畫面有「餘震」

新冠肺炎疫情持續，大家都盡量搵啲「單人運動」以免交叉感染，就好似曾捲入台灣藝人羅志祥「泳池派對」嘅台模「H奶李毓芬」陳香菱，佢就挑戰玩高爾夫球，不過佢就選擇低胸上陣，姿勢似模似樣，仲玩到趴地新招篤波波添！

陳香菱近日開始接觸高爾夫球，見佢話自己第1次玩，就已經Deep V露腰，佢仲拎住球桿大擺甫士，唔好以為佢只係做Poser，轉個頭就見到佢拍片影自己揮桿英姿，有姿態有實際，連佢自己都話第日手臂都軟晒。

不過最震撼網友眼球嘅，係佢於場邊練習時，當啲高爾夫球係桌球咁篤，仲90度「地對胸」發射「H級導彈」，篤波嗰吓後座力，竟然令佢胸前震盪，真係睇到網友噴晒鼻血！

其實陳香菱係2016年先前開始接觸Model行業，起初係收到攝影師嘅邀約私訊，本身着衫風格保守嘅佢，當時見攝影師為佢準備一系列比堅尼等衣服，就開始對火辣衣着有新鮮感，之後佢就開始隨手自拍放上網，點知就意外爆紅，攝影工作邀約不斷，依家佢嘅社交網已有高達逾44萬嘅Followers。

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！