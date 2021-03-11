新歡襲擊女性坐過監！MJ女兒否認與男星拍緊拖

已故樂壇天王米高積遜（Michael Jackson,MJ）的雙性戀女兒巴莉絲（Paris Jackson）去年被與她的樂隊The Soundflowers成員Gabriel Glenn分手，結束兩年情。不過近日有傳她已另結新歡！

曾主演過《極速賽車手》（Speed Racer）的35歲美國男星Emile Hirsch日前於社交網站上載與巴莉絲頭貼頭合照以及親吻對方的甜蜜照片。因而被懷疑他們拍緊拖！ 照片曝光後除了與他合作拍新片的女星姬蒂布絲禾夫（Kate Bosworth）都有畀紅心emoji回應，另外有fans更直接留言問：「你哋拍緊拖？」更有fans留言說：「懇求話畀我知發生緊！！！」之後又有1名網民暗寸2人年齡差距好大：「佢（巴莉絲）只有22歲，而Emile就35歲。。。」她即寸爆回應兼否認2人拍拖：「佢其實係我其中1名最後生嘅老朋友，我其中1名最好嘅朋友都係50幾歲。你或者冇老過你嘅朋友因為年長嘅人或會覺得你討厭或唔成熟。LOL。而我仲未提另1個密友都76歲。年齡只係個數字，我享受同所有年齡嘅人為伴。我係1個學生，而教導我嘅人由細我5年至老過我50年。冇咩唔妥吖。」此外，巴莉絲亦上載1張搞笑截圖並留言指她只是與1名男子合照就被人追問是否男子好可笑。

憑《極》上位的Emile出名愛惹是非，2012年他被狗仔隊影到懷疑因醉酒在夜店外向植物小解。而3年後他因在夜店襲擊派拉蒙電影公司女高層Daniele Bernfeld而被起訴，結果被法官判入獄15日、罰款4750美元（約37050港元）與及50小時社會服務令。