中國古典文學名著《三國演義》　從郵票中細賞經典

【特約報道】東漢末年三國鼎足而立，羣雄並起，元末明初小說家羅貫中取材自這段豐富的歷史，以跌宕起伏的情節，縱橫天下的謀略，個性鮮明的人物，編寫成《三國演義》這部長篇章回體歷史演義小說，誠為中國文學的經典。香港郵政以著名畫家董培新先生就此小說繪畫的當中八個家喻戶曉的場景作郵票設計，發行「中國古典文學名著—《三國演義》」一套六枚郵票及兩款郵票小型張，內裏包括桃園結義、煮酒論英雄、千里送嫂、三顧草廬、趙雲救主、空城計、轅門射戟及草船借箭。讓我們從郵票中的繪畫，細賞這部傳奇之作的經典場面。

桃園結義 第一回

桃園結義為《三國演義》揭開序幕。時值東漢末年，朝政腐敗，天下大亂，劉備有志破賊安民，遇上志向相投的張飛及關羽，三人於張飛莊後的桃園結拜為兄弟，誓要匡扶社稷，救濟黎民。

煮酒論英雄 第二十一回

曹操疑心劉備有逐鹿天下之心，派人邀其進府，以青梅煮酒款待，酒酣耳熱之際，借故與劉備論當世英雄加以試探，劉備藉詞掩飾，以示其胸無大志，膽小如鼠，得以避過曹操的猜疑。

千里送嫂 第二十七回

關羽推卻曹操的賞賜，留書告辭，決意護送劉備兩位夫人與夫千里相會，沿途過五關斬六將，輾轉遇上奪取古城的張飛，張飛誤會其已向曹操投降，背恩忘義，幸及後誤會冰釋，兄弟、夫婦最終得以重聚。

三顧草廬 第三十七回

劉備其時困守新野，為求得諸葛亮出山為其出謀獻策，遂率眾先後三訪臥龍岡，第三次終得與諸葛亮相見，諸葛亮為劉備誠意所動，終應允襄助，任其軍師。

趙雲救主 第四十一回

劉備率領百姓逃離曹軍追擊，將兩位夫人與少主劉禪託附予趙雲，趙雲與敵軍交戰間與劉備妻小失散，他奮不顧身殺回曹操陣地，尋獲少主後將其抱護在懷，獨騎殺出重圍，銳不可當，順利救出少主脫險。

空城計 第九十五回

司馬懿領十五萬大軍兵指西城縣，其時諸葛亮身邊並無大將，只有一班文官及二千五百名駐軍，他傳令大開城門，遣軍兵扮作百姓灑掃街道，自己則到城樓上憑欄撫琴，成功嚇退疑有重兵埋伏的司馬懿，率大軍改道撤走。

轅門射戟 第十六回

袁術派遣大將紀靈領兵征伐投降於呂布的劉備，呂布為免袁術戰勝後將其圍攏，遂宴請劉備與紀靈二人以化解一場干戈，席間他命人在離軍營遠處的轅門外立起畫戟，表示如射中戟上小枝雙方即各自退兵，二人應允。一巡酒畢，呂布一箭正中戟上小枝，令一觸即發的危機隨即瓦解。

草船借箭 第四十六回

諸葛亮為應付周瑜造箭十萬的刁難，找來二十艘輕舟，兩邊束滿稻草，待大霧漫天之夜將船駛近曹操水寨，船上士兵擂鼓吶喊，曹操見江面迷霧重重不欲貿然出兵以防有詐，命上萬弓弩手向江中放箭以阻敵軍前進，箭發如雨，船上束草插滿箭枝，諸葛亮以此妙計取箭十餘萬後全身而退。