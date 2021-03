靈敢侶情：感謝獅子山下的小獅子

當一個人心裏有你,他會想盡辦法存在於你身邊。

在你需要他時,他會以任何形式出現,不論只是一通電話、一個訊息,即使要煮一壺湯、山長水遠走出來,他也會辦到。

因為真正在乎你的人,最希望的是想你好過,在他面前笑口常開、健健康康的。

但不在乎你的人呢?他有時間,都多數用來給你找原因:「我很忙」、「我的家人很忙」、「因為疫症」等等⋯⋯雖然他明明可以用解釋的時間去問候你,一句「你好嗎?」其實已經足夠,但他卻選擇了花精神去說服你,期望你相信他的解釋。

他們想要甚麼?就是不用付出太多,但又可保持關係。

最後一種人就是,他不在乎你之餘,還要怪責你不在乎他。明明,他已用盡利益,但他反說自己一直在幫你,然後還要罵你、句句有骨地說看清了你、四處散播謠言,讓人以為他才是受害者、你根本是過橋抽板的人。

神經病。

昨天,讀報紙看到英女王出的一段回應信,英文真的寫得太好,一句「The whole family is saddened」,高姿態又人性化地劃清界線;另一句「while some recollections may vary」,從容地表達弦外之音。所以當你遇上第三種人,記得高姿態和從容一點,切忌跟他一般見識,潑婦罵街,然後數落人家兩小時,你並不值得被這種人混為一談。

還好,我身邊好多第一類人,他們很在乎我,只要我有事,他們便會以我需要的方式存在。

這是過去兩年的深刻體會,感恩身邊有他們——獅子山下的小獅子。

周靈山,纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家,著作有《邊吃邊瘦2!56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦!50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇,他就是皇帝!》。

Instagram︰echow03