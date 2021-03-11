靈敢侶情：感謝獅子山下的小獅子

當一個人心裏有你，他會想盡辦法存在於你身邊。

在你需要他時，他會以任何形式出現，不論只是一通電話、一個訊息，即使要煮一壺湯、山長水遠走出來，他也會辦到。

因為真正在乎你的人，最希望的是想你好過，在他面前笑口常開、健健康康的。

但不在乎你的人呢？他有時間，都多數用來給你找原因：「我很忙」、「我的家人很忙」、「因為疫症」等等⋯⋯雖然他明明可以用解釋的時間去問候你，一句「你好嗎？」其實已經足夠，但他卻選擇了花精神去說服你，期望你相信他的解釋。

他們想要甚麼？就是不用付出太多，但又可保持關係。

最後一種人就是，他不在乎你之餘，還要怪責你不在乎他。明明，他已用盡利益，但他反說自己一直在幫你，然後還要罵你、句句有骨地說看清了你、四處散播謠言，讓人以為他才是受害者、你根本是過橋抽板的人。

神經病。

昨天，讀報紙看到英女王出的一段回應信，英文真的寫得太好，一句「The whole family is saddened」，高姿態又人性化地劃清界線；另一句「while some recollections may vary」，從容地表達弦外之音。所以當你遇上第三種人，記得高姿態和從容一點，切忌跟他一般見識，潑婦罵街，然後數落人家兩小時，你並不值得被這種人混為一談。

還好，我身邊好多第一類人，他們很在乎我，只要我有事，他們便會以我需要的方式存在。

這是過去兩年的深刻體會，感恩身邊有他們——獅子山下的小獅子。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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