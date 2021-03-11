江嘉敏擦鞋嗌師姐　馮盈盈唔領情：你入行早過我！

「話題女王」馮盈盈與江嘉敏去年因出席富豪船P令好姊妹決裂，但近期卻被無綫安排在J2節目《解構心機女》中「硬碰」，一班網友食晒花生等睇好戲。

兩人在將軍澳電視城出席節目記招，盈盈一身戰鬥格現身，谷盡事業線，而嘉敏則留上鬥下，晒腿迎戰！她們表面上甚是友好，又大方合照，但不時互窒！兩人受訪時，盈盈更「擺款」補妝，讓嘉敏久等一會。問到是否「破冰」？盈盈說：「係走冰先啱，講緊佢第一次做主持，所以請佢飲珍珠奶茶為佢打氣，係我唔夠細心，唔知道佢生理期，冇準備到熱朱古力。（有冇諗過唔接節目？）冇考慮，節目好有趣，好期待同興奮。」嘉敏則稱一向不會推工作，除非工作有裸露場口才不會接。問到可有覺得對方是心機女？盈盈說：「嘉敏都講過，心機可能係好嘅，心機可以代表心思，所以大家都係心機女。」嘉敏亦認為全人類皆是有心機的人。

兩人的「世紀合照」惹來P圖風波，問到嘉敏可覺得被P肥了，感到受傷害？她笑說：「邊個P肥我先，你講邊張相先，我又唔知邊個P肥我喎？冇咩傷害到我，我噸位夠，打風都吹唔甩。」盈盈則說：「張相係助手影，原相喺助手度，我覺得只係大家編輯風格唔同，我亦從來冇講過啲相冇P圖。不過，個底係最緊要，今朝06：30去咗跑步去水腫。」嘉敏則擦鞋讚師姐，豈料盈盈不領情說：「唔好嗌我師姐，我哋同年㗎！你2014年入行，又拍劇又拍電影，我嗰時仲讀緊大學，應該我叫番你做師姐先啱，你唔好再嗌我師姐，我受唔起！」

兩位傳不和的「死敵」合作，雖然食花生指數相當高，但可會擔心變成攬炒？嘉敏說：「一直冇咁嘅事，係大家不斷抺黑、發酵，但都要多謝大家，唔係大家嘅惡意抺黑，我都冇呢啲工作機會。」盈盈則稱用行動證明最好，大家合作做節目的確有火花，但她強調由頭到尾也沒有不和。