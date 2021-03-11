承諾努力創作！朱主愛感動淚灑生日會

馬來西亞唱作女神朱主愛（小草）本月7日慶祝24歲生日，在廣州舉行了一場別開生面的網上生日會，與線上線下粉絲一同慶生，經理人送上電結他，她誓言會繼續堅持創作，並數度被粉絲感動，淚灑生日會。

她以穿上一襲淺紫色套裝出席，透露首次在廣州過生日，亦是她首次與粉絲一同慶祝，因為疫情關係，今年的春節沒有返馬來西亞老家，只能與家人網上拜年，她說過往新年都會和家人拍攝不同主題的大合照，今年只能通過視像拍攝全家福。一向愛鍚粉絲的她，在生日會上特別準備了多個寵粉福利環節，其中自揭腰圍，主持人即場為她量度，結果令全場驚叫，僅得21.5吋纖腰，但她還不滿意，笑言：「早知道就不吃午飯了！」

她看到網上粉絲的窩心祝福，即場讀留言，不自覺感動落淚，隨後她在演唱《好想你》的時候，多次因為感動而哽咽唱不下去，台下粉絲全場大合唱幫她接力，令到小草更加感動。她說平時很少會在人前喊，但實在很感動，最後還向粉絲深情告白：「我想給大家快樂，希望能給大家帶來很多正能量。這一年過得很辛苦，尤其是在我自己一個人的時候，但也非常謝謝你們一直支持我。」