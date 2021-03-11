新版6系抵港　Gran Turismo新基準

GT是意大利文Gran Turismo，或英文Grand Touring的縮寫，以往泛指強調3高，包括：高性能、高舒適性和高實用性，適合作長途旅程的汽車，不過時至今日相信要連「高效能」也兼顧到才行。抵港新版BMW 6系Gran Turismo（簡稱6 GT），導入了先進48V輕混能技術，結合最新BMW式優雅動感造型、科技化豪華車廂及各種智能駕駛輔助系統，為新時代GT定下新基準。

高性能 高效能

擁有修長車身比例、斜背流線設計的新版6 GT，標準配備全新雙L形自適應LED頭燈連高燈輔助系統、面積更大的新面罩、新雙邊單出矩形尾喉，配上能於120km/h自動伸展的主動式尾翼，更添奢華運動。率先抵港的630iA Gran Turismo備有Luxury和M Sport Edition兩型號，均搭載加入48V輕混能技術的2.0L直四渦輪增壓引擎，不單低轉高扭表現出色，綜合耗油量更低見6.2L/100km。輕混能技術連繫E-Boost電動增壓、制動力回收及自動熄火系統，「高性能」及「高效能」兼備。啟動E-Boost功能，可額外提供11hp馬力，強化動力表現；煞車時能回收制動能量並轉化成電能，儲存在充電池，並供車上電器使用；當減速至15km/h時，引擎會自動熄火及進入引擎關閉滑行狀態，減低油耗。

高舒適性 高實用性

車廂配備豪華且科技化，由12.3吋數碼化儀錶及12.3吋中央觸控屏幕組成的BMW Live Cockpit Professional，對應最新iDrive 7操作系統、BMW智慧型聲控個人助理及一系列智慧駕駛輔助系統，還新增集全自動泊車、主動式前後泊車感應連後泊鏡頭、3D環視及自動倒車輔助等功能於一身的進階泊車輔助系統為標準配置。拍攝車屬M Sport Edition，配備M多功能真皮軚環、M安全帶、Dakota運動型真皮座椅，連鋁質及炭灰色內飾件，與車身的19吋M輕合金輪圈、M擾流套件及M Sport制動系統，運動基因內外滲透。其他標準配備還包括：全景電動天幕天窗、四區獨立恒溫冷氣系統、免匙系統及電動尾門等，加上可達1,800L大尾箱容量，提供「高舒適性」及「高實用性」的長途旅程享受。