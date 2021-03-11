退伍後冇蒲頭　大成被爆低調經營個人頻道

韓國男團Big Bang的31歲成員大成前年7月被爆在其物業內有人經營安排性交易的非法娛樂場所，他其後發聲明為事件致歉，表示並不知道大樓內有人經營非法夜店，會即時對在大樓內進行不法活動的租戶採取法律行動，作為業主的他亦會負責任及反省過失，而他於同年11月退伍後一直沒有公開露面，今日他被爆原來正低調地經營個人頻道，上載打鼓的影片。

據韓媒報道指，大成於去年6月25日開始在影音平台經營名為「D’splay」的頻道，曾上載用Big Bang的《Good Boy》與《Bang Bang Bang》及BLACK PINK的《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》及《Playing With Fire》等歌曲做伴奏打鼓的影片，又用積木講故事教英文和日文單字，而全部影片都是由他本人包辦拍攝及剪接。

因為他在片中都戴上口罩及多數背對鏡頭，即使隊友太陽曾多次在粉絲問及大成近況時提及「D’splay」一詞，但大部分粉絲都未有發現大成的個人頻道，而在韓媒報道大成開設個人頻道一事後，其訂閱人數就由81人急升至逾3萬人。