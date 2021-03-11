黎耀祥爆梁朝偉片場叫唔醒口吐白沫　原來係...

藝人黎耀祥於新一集《雙祥見》中，分享自己最高紀錄曾因拍攝4天沒有睡覺，他回想當時正同一時間拍攝電影《恐怖雞》、《愛你愛到殺死你》及《殺手再培訓》，每次收工另一組戲的車便在家樓下候命，日戲接夜戲，夜戲後便回家洗澡，也會另備專車在樓下等候，一洗完澡便直接上車。他憶述那段時間就似「魂魄唔齊」，只有車程的少許時間可以小睡片刻。

黎耀祥亦指當年跟影帝梁朝偉拍攝無綫古裝戲《俠客行》，二人於劇中飾演孖生兄弟，一人分飾兩角，他幾乎沒有時間休息，而且以前也沒有休息室，只能在化妝間備2張長櫈便睡了。有次早上工作人員準備叫醒梁朝偉時沒有反應，而且他更口吐白沫，嚇得工作人員以為他死了！幸好最後發現只是他太辛苦太累，所以睡死了，口吐的白沫也只是口水，看來做藝人真的不容易啊！

而阮兆祥也難忘當年與陳豪拍攝劇集《公主嫁到》時，他們當時已連拍多天，清晨拍完夜戲隨手便在化妝間找來大卷衞生紙充當枕頭睡覺，睡不夠半個小時便被工作人員叫醒化妝，更每人要2位工作人員服務，一個化妝、另一個則托着他們的頭，讓他們可盡量爭取時間休息。

談及投資理財，阮兆祥坦言沒有投資運氣，以前與朋友合股的火鍋店及餐廳也沒有好收場。不過黎耀祥表示圈中不少藝人也投資有道，例如校長譚詠麟，早年投資火鍋店的生意風生水起，不過最厲害的是他投資的公司成功後，便會賣給別人，全身而退，眼光獨到。而另一位表表者便是陳曼娜，她最愛投資股票和地產，收穫豐厚，光是嫁女便準備了700萬的嫁妝，當中包括一架400萬的超跑，十分豪氣，阮兆祥也說笑想把曼娜姐娶回家！黎耀祥坦言自己甚少投資，早前見樓價高企，計數後覺得買樓後供樓的雜費也不少，租樓相對便宜，於是便把物業賣出，一家則租樓住，寧願把錢放在身邊，應使則使。