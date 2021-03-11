【營事檔案】煙三文魚菠菜芝士長通粉　帶飯好物

很多打工仔吃膩了公司附近的餐廳，想試一下自己帶飯省錢，但放工回家後又累又擔心沒有時間烹煮，就讓我為大家介紹這個簡單快捷又富有營養的煙三文魚菠菜芝士長通粉吧！

Omega-3 對心臟 血管有碑益

煙三文魚含有多元不飽和脂肪酸Omega-3，對心臟和血管特別有益。另外，Omega-3中的DHA能增強認知能力和記憶力，也能促進眼睛健康。

配菜所用的菠菜，含豐富的抗氧化物及維他命A、C、鐵質和葉酸，有助細胞抗氧化、促進眼睛健康、預防貧血。除此之外，菠菜中的硝酸鹽成分有助降低血壓水平，保持血管健康，從而降低患心臟病的機會。芝士除了有豐富的鈣質和蛋白質之外，它也含豐富的維他命A、D。維他命A可以保護視力; 維他命D就提升免疫力、保持心血管健康和幫助吸收鈣質、有利骨骼生長。

這個簡單易煮又美味的意粉，除了口感豐富之外，亦含有多種營養素，現在就去超級市場或街市，買好材料試煮一下來做明天的營養午餐吧！

【煙三文魚菠菜芝士長通粉】

材料：

煙三文魚 2片

菠菜 1.5碗

芝士 1片

長通粉 1碗

蒜粒 1茶匙

調味料：

黑胡椒 半茶匙

做法：

1.滾水放入長通粉，煮至熟透後備用。

2.爆香蒜頭放入菠菜翻炒。

3.放回長通粉和調味料，放上芝士煮至溶化，備用。

4.放上煙三文魚後便完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。