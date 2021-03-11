男友送戒指求婚？阿Sa用阿嬌式金句四両撥千斤

藝人蔡卓妍（阿Sa）與倪晨曦、林愷鈴出席珠寶活動，講到她戴上價值270萬的珠寶首飾，她坦言自己都有收藏珠寶，但笑言不是嫁妝：「係私人珍藏，我媽咪好鍾意攞咗我啲錢買呢啲，然後話將來都係我，最貴有7位數字，係粒石。」問到男友石恆聰可有經常送給她？她避談謂：「OK啦，冇成日送。（有冇送戒指？）OK啦。」隨即使出好姊妹鍾欣潼（阿嬌）式金句：「個個都戴戒指，唔通個個都係結婚咩？」問到可想男友送戒指？她即幫品牌賣口乖表示：「好啦，咁佢就送呢個心心相印戒指畀我啦！」

講到現時正拍攝電影《金手指》，她坦言好開心，問到拍了親熱戲沒有？她笑言：「唔好擺焦點喺嗰度，其他方面都好玩，因為套戲係70尾80年代，啲景全部搭出嚟，我哋啲衫、髮型會唔同。（同梁朝偉合作成點？）我同佢，仲有白只最多對手戲，佢好好，佢驚我哋驚，所以會同我哋一齊食飯傾偈。（會唔會向佢請教？）佢唔係嗰種前輩會教你點做，佢係鍾意teamwork。」

面圓圓的她又大呻年紀大新陳代謝慢，以前細個才可以食極唔肥：「要做多啲運動先得，飲食方面都要檢點啲。（男友有冇投訴你？）冇喎，好彩我出道都係咁樣，大家都接受咗。（男友鍾意你肥定瘦？ ）身邊好多朋友都話我瘦，係我覺得自己肥，因為上鏡就會肥好多，不過我不嬲都係塊面肥，個身都差唔多。」她又謂與男友都喜歡食嘢：「好彩佢鍾意做運動，但我就唔鍾意，所以佢令我有啲動力，我會跳舞同跑步，都會做到爆汗，件衫透晒。」