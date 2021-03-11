【爆陳自瑤着3點式賀收視】陳山聰淆底唔敢着丁字褲應戰

藝人陳山聰、姚子羚、陳自瑤（YoYo）、劉穎鏇、胡諾言等，為無綫熱播劇《大步走》宣傳，席間除了大玩遊戲之外，子羚大爆若新劇有30點收視，YoYo就會着三點式跑步，而山聰就抵死叫子羚着羽絨顯反差：「着番脹佢！」即時笑翻全場！

山聰孖子羚受訪時延續3點式話題，他笑指可以放寬YoYo：「上身三點式，下身Legging啦！我哋套劇唔係色情，健康㗎嘛！」此時子羚不甘示弱叫對方着丁字褲跑步，即被山聰拒絕：「我係爸爸嚟㗎嘛！要檢點啲，做個仔嘅好榜樣，如果唔係佢第日返學好陰功㗎！畀人話『你睇吓你爸爸！咁勁！』咁㗎！」不過子羚未有因此而罷休，再提議山聰着「波叔」套吊帶戰衣應戰，山聰爆笑話：「咁會吸引好多人睇！」跟手又拉劇中女兒劉穎鏇落水：「佢咁好身材唔好浪費，唔推啲後生出嚟，唔通搵我呢啲Uncle？」

問到2人平時是否習慣用言語互相攻擊對方？山聰笑話由劇內傷害到現實，又大爆子羚拍劇時自隊險醉：「我哋有好多傾偈場口，有場係喺海旁飲啤酒，因為我揸車就叫工作人員換水，佢就嚟真飲。」子羚解釋因為是尾場拍攝，就想做得逼真：「飲咗4、5罐，塊面係自然紅，化妝都化唔到。」續興奮話意想不到有500多人報名參加線上馬拉松活動，覺得香港有好多臥虎藏龍的跑手。

另外，東網率先爆出李施嬅的未婚夫是星級教練Anson Cha（車崇健），好姊妹子羚亦表示之前曾見過Anson，甚至有跟過對方操練：「佢好勁！（佢哋幾時結婚？）相信要等疫情過咗先可以搞。（爭你咋喎！）仲有胡定欣！其實邊個拍拖、結婚先都冇所謂，可能我快過佢生B呢！最緊要大家都得到幸福，聽聞佢搬屋係催旺桃花。（真？）我都係睇報道講咋！」