本日日本：《多啦A夢》一格漫畫　放大盡情睇

一般的《多啦A夢》漫畫展覽，多數離不開將整張原稿展出，即將於3月13日至4月18日在東京涉谷PARCO 8樓的HOBO日曜日（ほぼ日曜日）舉行的「多啦A夢1格擴大鑑賞展」則有點不同，該展覽的展品特別將《多》漫畫內文中的一格獨立放大展出，令人感受不一樣的《多》魅力！會場將藤子．F．不二雄的多張原畫透過高解像度掃描後，再將其中一格放大並裱框，原畫中呈現的鉛筆字、修正痕迹等也一覽無遺，夠晒原汁原味之餘，亦可以感受到漫畫書Size沒有的超大畫面震撼感，忠粉們定必喜愛。

此外，會場亦設有可體驗川崎市藤子．F．不二雄博物館的展區，並特別發售毋須預約也沒有指定時間限制的入場券（數量有限，售完為止）。現場更推出多款原創T-shirt、精品及與冬甩專門店HOCUS POCUS聯乘的冬甩，有多款口味供選擇。不得不提的還有由4月3日起將發售《多啦A夢》首本美術畫集《THE GENGA ART OF DORAEMON多啦A夢擴大原畫美術館》，收錄了逾130張彩色及黑白原畫，於展覽現場購買更可獲得限定Art Card一張。展覽免費入場，有機會一定要去捧場呀！

多啦A夢1 格擴大鑑賞展

日期：3月13日至4月18日

地址：東京都涉谷區宇田川町15-1 涉谷PARCO 8樓HOBO日曜日