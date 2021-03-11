春日必學　粉底「換季」4大Tips

踏入又濕又焗、乍暖還寒的春日，肌膚開始出現不穩定狀態，變得乾燥泛油，容易紅腫痕癢、敏感不適，甚至妝容不貼服。想肌膚安然過渡此季節，除了從日常保養開始加強守護，強化膚質外，更應即時為粉底「換季」。要知道粉底也有季節之分，而且不是每款底妝產品都人人合用，所以入手新粉底前，不妨先熟讀以下Tips，以免買了不合適自己的產品，白白浪費金錢！

貼士1：從膚色選底色

別以為只有唇膏才需要按冷暖膚色挑選，也別以為粉底只有深淺之分，其實粉底一共有自然、黃色和粉色3種顏色基調。至於選那個顏色基調的粉底，就取決於你的皮膚基調屬冷、暖還是中性。而判斷皮膚基調，就有以下3個方法：

1.看手腕內側血管顏色：如果是藍/紫色屬冷色調、綠色屬暖色調、又藍又綠就歸類為中性色調。不過單憑肉眼判斷，會因膚色的深淺而有誤差，因此建議配合以下兩個方法再作作詳細判斷。

2.飾物判斷法：如果你發覺自己戴銀飾更好看，皮膚基調便屬於冷色調；相反若佩戴金飾更好看，就屬於暖色調；如佩戴兩者的效果相若，就是中性色調。

3.衣服判斷法：如果穿藍色衣服令你更顯氣色，皮膚基調應便屬於冷色調；如果穿黃色衣服令你更顯氣色，就屬於暖色調；若穿藍穿黃的氣色也差不多，就屬於中性。

分辨好自己的皮膚基調後，就可以落手選粉底色號。冷色調適合粉色調粉底，暖色調適合黃色調粉底，而中性則可選自然色調。如果憑肉眼仍是分不出色調，也可從色號的編碼中辨別一二；最通用是看編碼的第一個英文字，P、PO、C、R為頭的是粉色調、B、BO、Y、W、G 為頭的是黃色調，最後N、OC的是自然色調；不過未必每個牌子都使用這個標準，大家要留意了。

貼士2：善用試色交界位

除了分辨粉底顏色基調，也要選擇顏色的深淺。一般來說，粉底的數字愈小，顏色就愈淺；數字愈大，顏色就愈深。而試色的最佳位置既不是手亦不是臉，而是臉頰與頸部的交界處（能避免色差）。最好是在素顏的情況下，在這部位塗2~3個色號，然後選出與自己膚色最相近的顏色。如果想看起來更白皙，可以往上選一個色號，但記住粉底的功效只是均勻膚色和遮蓋部分瑕疵，而不是幫你換一張臉，否則只會變成刷白牆，太過假面。挑選時要貼近自己膚色，貼近自然才能打造完美底妝。

貼士3：由補濕轉為清爽控油

比起乾燥的秋冬季節，春夏季節悶熱而潮濕，因此對底妝的要求應由補濕轉為清爽、持久、控油。面對炙熱的陽光，最好選用具防曬系數的產品，並以質感輕薄、透氣為主。

貼士4：氣墊粉底、粉底液大不同

氣墊粉底與粉底液在妝效及使用上各有差別，前者妝感較輕薄，但遮瑕力較弱，持久度亦遜於粉底液，適合皮膚狀態較好，臉上瑕疵較少的人使用。後者的遮瑕能力較強，較長效持久，但妝感會厚重一點，適合需要長時間保持妝容及遮蓋較多瑕疵的人使用。氣墊的裸妝感會更強，而粉底液的延展性較好，油分較多，油性膚質最好選用有控油功效的粉底液。