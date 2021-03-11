拍拖30年　蘇民峰感激另一半：從未嫌棄我窮！

藝人阮小儀主持香港開電視節目《小儀與13型男》，邀得蘇民峰師傅，擔任她的約會對象，甫出場小儀即嫌棄表示：「唔係嘛！點解呀？話明係要成熟型男，點解會係你呀？」身旁蘇民峰即回應指：「我熟到爛，不過型唔型，就見仁見智。」你一言我一語，場面惹笑。

下廚煮西班牙菜

節目中，蘇民峰為小儀親自下廚煮西班牙菜，小儀讚嘆謂：「如果個男仔好似你煮嘢咁叻，吸引力會大增，感覺好溫馨。」期間，蘇民峰不時提及拍拖30年的「愛人」Lilian，他說：「我唔係成熟，但我好現實，同我一齊會有安全感，以前窮得滯，啲女人嫌我窮，直到我呢個『愛人』，我窮佢都唔嫌棄我，第一餐同佢喺台灣飲茶，係佢埋單，因為佢驚我冇錢畀，佢第一次嚟香港，佢買嘢送畀我，我都冇買嘢送畀佢。」

陪Lilian蒲天光

問到憑甚麼成功「鎖住」Lilian？他說：「我都有問過佢鍾意我咩，佢話覺得我可憐喎，由憐生愛。佢嗰時鍾意我係因為我醒目，仲有一樣嘢係因為我個人好玩，有邊個男友每日會同對方蒲天光，再行彌敦道返屋企吖。」小儀坦言自己喜歡成熟男仔，但未有此類男士追求。