真機實測！Mi 11大玩電影感

小米最新旗艦級手機Mi 11終於在香港推出，將於3月9日至23日接受預訂，並於3月30日起發售。港版約賣HK$5,700，雖然稍稍貴過國內版，但以Snagdrgaon 888平台來說，定價仍相當具競爭力；顏色則有午夜灰及天際藍2色，容量統一為8GB+256GB。依家買機可享24個月保養及一次屏幕維修，加HK$800左右仲可換購Harman Kardon Onyx Studio 7無線藍牙喇叭乙個，較獨立買平成千蚊呢！

講番手機規格，Mi 11主打3鏡頭相機，包括1.08億像素廣角鏡、1,300萬像素超廣角鏡頭及500萬像素長焦微距鏡頭，支援極黑夜攝、HDR10+錄影和縮時錄影模式，並提供6款AI電影鏡頭，例如「平行夢境」能製造出倒影鏡像的科幻感；「時間靜止」能讓影片中部分畫面凍結和複製等等。測試發現拍攝前可預覽效果，並支援一鍵錄影，毋須後製就拍到特別短片，放上網呃Like一流！

此機配備6.81吋WQHD+ AMOLED屏幕，獲得評測機構DisplayMate的A+評級，支援120Hz更新率、480Hz觸控採樣率及屏下指紋辨識。輸出雖略帶味精，但飽和度高很易入眼，而且陽光底下也保持清晰，適合戶外煲劇。此機支援2K/120fps/HDR遊戲，對應5G網絡，並配備LiquidCool散熱技術幫助降溫，惟金屬機身玩耐了頗為燙手，希望日後可透過韌體提升散熱效果。手機另一賣點是電池，容積4,600mAh不算誇張，但竟同時支援55W有線充電、50W無線充電及10W無線反向充電，隨盒還附送55W GaN充電器，充電速度驚人。

缺點當然也有，例如屏幕太大難以單手靈活操控；四曲面玻璃機身頗為滑手；缺乏記憶卡槽局限了容量升級；遠攝能力一般，沒有時下旗艦機的50倍甚至100位Zoom等，有意入手就要注意了。