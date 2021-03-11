花咲來夢　教祖級最強乳牛

好波嘅美女特別受男人「崇拜」，甚至被奉為女神，於是有口痕友戲稱呢種現象似一門宗教，而擁有H杯巨乳嘅日本網紅RaMu更被網民稱為「乳教祖」！至於今期「世界Cup」嘅女主角花咲來夢，同樣擁有H Cup上圍，仲因為激凸嘅Cosplay造型而獲封為「教祖」同「最強乳牛」呢！

點止胸大咁簡單！

能夠成為一教之祖，絕對唔講得笑，今年27歲嘅寫真女優花咲來夢，就以一對H Cup巨乳最吸睛，仲要係皮白肉嫩、彈性十足，輕易帶出震撼視覺嘅效果。更難得嘅係，阿妹以前有少少肥，但經過一番鍛煉，家陣已成功收身，喺纖腰襯托下，上圍變得更凸出！

顏值分析

來夢嘅相貌俏麗可人，仲不斷進化，輪廓比初出道時瘦咗又尖咗，有冇經過「後期加工」就不得而知，但配埋一雙精靈大眼，電力驚人！

上位有段古

拍寫真之前，來夢做過寫字樓工，2016年由OL轉型為寫真女優，當時嘅藝名叫小澤來夢。另外，阿妹喺Cosplay界好有人氣，無論扮演乜嘢動漫人物，都會大騷驕人身材，勁識搶鏡，所以被部分「胸奴」稱為「教祖」！早排為咗佢為咗迎接牛年來臨，仲以乳牛扮相示人，將好多寫真妹同Cosplayer比下去，所以獲得「最強乳牛」嘅美譽。

未來動向

舊年，好多寫真女優都響應政府呼籲而留喺屋企，來夢趁機收身之餘，仲開始思考未來來向，最終決定繼續喺寫真界發展，仲改名做花咲來夢。為咗爭取人氣，佢經常出席各類Cosplay活動，仲會拍低性感相擺上網呢！