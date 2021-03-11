【扮G.E.M.彈起】蕾菈敢「露」敢言　月賺6位數

有「F奶鄧紫棋」之稱的台灣網紅蕾菈，出名尺度無極限，除了經常上載性感照，更語出驚人，自揭性經驗大爆「下面鬆」、「1晚4次」，敢言形象帶挈她狂吸2百萬粉絲並月賺6位數，隨時撼贏雞排妹，成為「台灣第一性女」！

百萬台灣網紅團體「反骨男孩」成員、現年24歲的蕾菈，憑模仿鄧紫棋（G.E.M.）於內地選秀節目《中國新說唱》的演出，化身「只騎」而爆紅，不論造型、唱腔都似到十足十，更獲G.E.M.拍檔潘瑋柏「加持」認證，因而被封為「F奶鄧紫棋」！

雖然撞樣，但蕾菈身材比起擁32D上圍的G.E.M.更為有料！育有一女的她懷孕時，由34D「谷奶」升至34F，她亦非常大方騷身材，經常拍攝內衣寫真，又穿超透視喱士內衣，若隱若現玩「透點」，最激有次半裸出浴，只以手遮點，相當火辣！

感情生活精彩

她敢「露」亦敢言！自設影片頻道的她走成人話題路線，多次公開談性事，不諱言生完小孩後「下面鬆」，又自爆曾找炮友解決生理需要，更有「1晚4次」的經驗：「4次都用不同方式、不同地點，第1次比較溫柔，第2次粗暴點，之後就是緩慢式的。」她亦試過拍片自摸教胸部按摩，甚至到街頭訪問，邀請女途人篤胸，尺度直逼有「台灣性女」之稱的「雞排妹」鄭家純，大膽內容反而受網友喜愛，粉絲人數逾2百萬！

其感情生活亦非常精彩，早在18歲結婚的她，佗B期間老公竟出軌偷食，最終離婚收場。及後被爆曾到為G.E.M.執導MV的台灣藝人廖人帥家中夜宿12小時，但她事後堅稱只是朋友關係。

Profile

年齡：24歲

三圍：34F、23、34

身高：1米65

體重：48kg