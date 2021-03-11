姣妹玩勾引　出軌有理

有冇聽過「妻不如妾，妾不如偷」呢？其實無論男女都有出軌嘅可能，理由未必因為對象太吸引，只係貪就手，又或者追求犯禁帶嚟嘅刺激感。當然，要喺現實生活中偷食，始終有被篤爆嘅風險，唔想闖禍收場，還是轉睇四仔穩陣啲！

淫妻出軌斷正

日本有「夫之目前」系列，原來美國四仔都有！呢套由Naughty America推出嘅《Watch Your Wife》，就係好例子，當中搵嚟Natasha Nice、Jennifer White、Lisey Sweet同Michele James孭飛，講述4位人氣脫星係性慾旺盛嘅人妻，仲係食極唔飽嗰隻，身為佢哋嘅老公，唔擔心就假，有次佢哋偷偷跟蹤自己嘅老婆，結果發現一段不可告人嘅關係……當中又以爆乳脫星Michele James演出嗰一段最有睇頭！

爆乳天后孭飛

性慾旺盛同床技高超，係熟女嘅兩大賣點，鍾意呢類脫星嘅四仔迷，千祈咪錯過Naughty America嘅新作《My Friend's Hot Mom #90》。片中搵嚟多位熟女脫星演出，唔止有連場火辣場面，仲可以一睹「爆乳天后」Alura Jenson嘅風采！呢位43歲嘅熟女，上圍有成36I咁誇張，仲有個43吋嘅豪華臀，加上佢近年嘅演出風格愈嚟愈激，唔難想像呢套作品有幾咁重口味。

真人妻齊齊脫

唔少四仔片廠都覺得人妻脫星係賣點，但係嗰啲標榜有人妻孭飛嘅作品，大部分係假貨，所以片廠BANG！特別推出呢套《Real MILFs #6》，有份登場嘅Silvia Saige、Jasmine Jae、Nina Elle同Alix Lynx，個個都係真人妻，並以後者嘅人氣最高。值得一提，片廠為咗令觀眾睇得過癮，特意加強床上激戰嘅強度，而擁有一對34D巨乳嘅Alix Lynx，活力十足，露出一副戰鬥格，加上影片用上大量主觀角度拍攝，官能享受度超高！