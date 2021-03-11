畀袁富華揸胸　關寶慧嗌濕濕碎：係夫妻生活嚟

金像獎、金馬獎最佳男配角袁富華（Ben）與關寶慧接演舞台劇《兩夫妻》，該片改編自著名劇本，剖析夫妻間的矛盾與糾結，劇中有不少夫妻間之互動，當中包括親熱戲，其中一場戲更是袁富華摸關寶慧的胸部，對於該場戲，兩人均表示「零尷尬」，Ben說：「套劇講兩夫妻，親熱戲少不免，我哋同導演都係專業，唔會尷尬，有啲甚至乎係重要部位嘅接觸，都唔係問題，反而我哋會花心思去諗點樣可以將劇場嘅美學呈現出嚟。」

關寶慧亦直言揸胸戲「濕濕碎」：「呢啲都係兩夫妻嘅生活嚟，呢個戲最吸引我嘅地方就係貼近生活，話明兩夫妻就梗係要做啲兩夫妻做嘅嘢啦，身體接觸喺西方戲劇文化冇乜嘢需要大驚小怪，同埋阿Ben係一個大好人，我對佢非常信任。」

談到兩人今次首度合作，Ben大讚「好爽」：「冇得頂，佢係演藝學院出身，無論角色分析、劇本處理，都係有佢自己嘅功底，好似武俠片咁，內外功都非常深厚，同佢合作過足戲癮，好爽！」而關寶慧更直言接該劇全因想跟對方學習：「我細細個睇佢做戲，今次乘機可以學嘢，佢嘅演戲經驗絕對幫到我好多，非常感恩！」