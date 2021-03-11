從演最激咀戲！湯洛雯怕醜唔敢睇Playback

藝人湯洛雯（靚湯）與譚俊彥（Shaun）於無綫劇集《失憶24小時》中有激吻戲，之前靚湯表示拍這場戲時，會先知會男友馬國明，笑言不是報定案，而是給對方心理準備。靚湯從演以來最激的這場吻戲今晚播出，劇情講述二人到訪朋友空置單位，突然雷響，曾因綁架引致失憶的Shaun驚恐症發作，身為心理醫生的靚湯即安撫他，將對方擁入懷內，情到濃時二人就咀起來！由於電視尺度關係，電視播版本刪減了不少，而無綫於社交網晒出無刪減版本，兩人咀得非常肉緊，更咀到有口水聲！

拍攝時靚湯穿着背心裙，Shaun就赤裸上身，靚湯接受東網訪問時坦言：「初頭睇劇本都不以為意，但錫錫吓開始有少少緊張，以前拍嘅咀戲都只係蜻蜓點水，今次係攬住錫嗰啲，嗰日原本有同事喺現場拍Making of，但我都同個同事講，可唔可以唔Roll機，我有啲怕醜，拍完我就連Playback都唔敢睇。」

江欣燕露Tube Bra挑逗前夫

今集中張達倫、江欣燕這對經常打「友誼波」的過氣夫婦亦有咀戲，但就有點搞笑，劇情指江欣燕專登食飯食到㷫合合時，剝下外衣露出Tube Bra來挑逗前夫張達倫，但最後遭達倫識破她給的是一個穿窿避孕套。而黃建東與楊埕「車震」時，女方更露出黑色Lace bra呢！