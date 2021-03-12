【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月二十九己未火定日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、求醫、拆卸

忌：嫁娶、開業、鑽孔

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、8、9、0

幸運顏色：黑

【星座運程】12/3

今日幸運星：山羊座

白羊

做人留一線，日後好相見！別對同事指指點點。

金牛

今天宜獨處，可做些自己喜歡的事來調整心情。

雙子

人緣不錯，遇到難題時，身邊人樂意伸出援手。

巨蟹

受外力干擾，求財時要小心被親朋的說話誤導。

獅子

有全力以赴的衝勁，但處事要經大腦才會成功。

處女

事業運欠佳，行動要果斷一點，不宜假手於人。

天秤

迎來平平穩穩的一天，宜為另一半安排浪漫約會。

天蠍

言行過於強勢，易惹起誤會，不利人際關係。

人馬

據理力爭能展現你的才華，但要提防得罪人。

山羊

愛情運旺盛，有機會結識到志趣相投的朋友。

水瓶

頗有主見，但不應獨斷獨行，宜跟同事多交流。

雙魚

事業運佳，從事貿易、運輸行業者，多勞多得。

【生肖運程】12/3

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）牛 健康差

鼠

財運上升，行事只要細心，可確保收入穩定。

牛

是日沖煞，久坐沒好處，宜鍛煉身心多運動。

虎

兩性相處要互諒互讓，主動示人可消除矛盾。

兔

士氣盛，能於事業上一展所長，獲上司器重。

龍

做人要樂觀，調整好工作狀態，問題可解決。

蛇

桃花運平平，放下身段，感覺上更平易近人。

馬

事業運極好，工作表現佳，出人頭地不是夢。

羊

宜好好控制自己的感情，三心兩意是大忌。

猴

工作運一般，謹記按本子辦事，勿行差踏錯。

雞

尊重與信任有利發展人際關係，但投資要小心。

狗

親和力強，得到家人支持，但工作切勿偷懶。

豬

做事要膽大心細，多與人合作，效果將更佳。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

祈求愛情大法 助你脫單

無論單身或戀愛中的朋友，都希望受別人喜歡及重視，日子過得甜蜜。可是，有些人的戀愛運薄弱，惟有利用後天小秘訣補救。

1.改善家居風水

今年的一白貪狼星位於正南方，想催旺桃花的話，可在家居的正南位置擺放粉水晶或一杯水，再放藍、灰色的物品。如果南方是大門或睡房，亦會大大增強戀愛運。

2.出門戴水晶

可在左手佩戴粉水晶、草莓晶、紅紋石、紫鋰輝，以提升個人磁場，因為今年踏入「九紫火運」，所以紅色、紫色有助催旺運氣。

3.每天噴香水

無論男生或女生，香味都能助你吸引異性，建立整潔的形象。選擇香水方面，可揀百合花、水仙花、蘭花等香味。

4.打扮宜整潔

即使運氣100分，但污糟邋遢絕對會嚇跑所有男生、女生啊！切記每天洗澡、刷牙、整理自己的形象，管理自己的體形。每天在鏡中照照，努力學習如何愛護自己。

5.時刻帶上微笑

千萬不要吝嗇你的微笑，因開心的人會吸引別人接近，亦會吸引好事情發生。

所有的方法都是提升運氣，但運氣是需要把握才會成功。多出門接觸新事物，調整心態，對自己的魅力具信心，才能覓得好姻緣。