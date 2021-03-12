許志安台灣密謀翻身　黃心穎扭計拒同無綫解約

歌手許志安（安仔）2年前驚爆背妻偷食藝人黃心穎，形象事業毀於一旦，兜踎了2年，誓言會洗心革面的他成功「復出」，4月將會飛到台灣拍劇兼唱主題曲，期待能為其低沉事業帶來翻身的曙光。

偕BIG FOUR演出 臨陣告吹

安仔對復出一直蠢蠢欲動，據知明晚無綫的《博愛歡樂傳萬家》，他本來獲安排演出，在早前擬定的表演名單中，曾經有他跟張衞健、梁漢文、蘇永康組成的BIG FOUR出現，由3位好兄弟為他開路，不過卻臨陣告吹，但並未打擊安仔的信心，靜待機會，決定轉移陣地，飛到台灣打開復工之路，事業終現曙光。不容有失的他為復出作好準備，努力跑步做Gym保持身形，下月飛抵台灣後會先進行隔離，隨即投入拍攝，預計逗留約1個月。

黃心穎扭擰拒跟TVB解約

停工將近2年的安仔，成功踏出第一步，其身邊友人表示他很開心能夠重投工作，既期待又興奮。相反黃心穎在暫時可見的日子仍復出無望，有指當日她主動向無綫提出解約，希望換回自由身重新計劃去向，當無綫落實研究其解約細節時，她又突然轉變心意，不肯簽解約信，未知是否仍留戀娛圈，令人莫名其妙！