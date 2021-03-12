東方日報C1：許志安台灣求生　4月拍劇復出

人夫許志安因為「偷食」搞到變「渣男」，形象事業毀於一旦，兜踎了2年，誓言會洗心革面的他成功「復出」，4月將會飛到台灣拍劇，相反黃心穎仍然「冇着落」。

許志安2年前驚爆背妻偷食藝人黃心穎，形象破產，事業幾乎一鋪清袋，經過長時間沉澱、反省，他揚言會緊記做錯過的事，時刻作出警惕，幸得公司支持，他去年獲安排亮相ViuTV演唱「試水溫」，當時已表明做好復出心理準備，但不敢操之過急，怕會引起反效果，潛伏後再瞄準時機，今年初他露口風想拍戲，原來下月將飛到台灣開工拍劇，正式宣告全面復工。

偕BIG FOUR演出 臨陣告吹

安仔對復出一直蠢蠢欲動，據知明晚無綫的《博愛歡樂傳萬家》，他本來獲安排演出，在早前擬定的表演名單中，曾經有他跟張衞健、梁漢文、蘇永康組成的BIG FOUR出現，由3位好兄弟為他開路，不過卻臨陣告吹，但並未打擊安仔的信心，靜待機會，決定轉移陣地，飛到台灣開闢復工之路，事業終現曙光。

消息指他將會接拍曾在台灣金鐘獎戲劇節目奪得「最佳導演獎」的高炳權執導新劇《接招吧！製作人》（暫名），劇情以2000年樂壇為背景，以一班歌手的奮鬥史作為題材，由12個單元串連成故事，安仔睇過劇本後非常喜歡，覺得故事勵志，而其角色發放正能量，故答應演出其中一個單元，他更獲邀為劇集唱主題曲。除了安仔，參與演出的歌手還有周華健及蕭煌奇等。

黃心穎扭擰 拒跟TVB解約

安仔接拍台劇作為復出頭炮，其所屬的太陽娛樂經理人親證回覆：「安仔會於4月出發台灣拍劇，但詳細內容要留番畀劇組公布。」不容有失的他為復出作好準備，努力跑步做gym保持身形，下月飛抵台灣後會先進行隔離，隨即投入拍攝，預計逗留約1個月。

停工將近2年的安仔，成功踏出第一步，其身邊友人表示他很開心能夠重投工作，既期待又興奮。相反黃心穎在可見的日子仍復出無望，有指當日她主動向無綫提出解約，希望換回自由身重新計劃去向，當無綫落實研究其解約細節時，她又突然轉變心意，不肯簽解約信，未知是否仍留戀娛圈，令人莫名其妙！

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