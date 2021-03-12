謝霆鋒爛牛着N年　周杰倫原來唔着底褲！

每個人都總有特殊癖好，或者令人百思不得其解嘅習慣，無論係天王或者巨星，都一樣唔例外，話之你笑佢騎呢或者重口味，總之唔做唔舒服！

謝霆鋒

講起謝霆鋒，一定會諗起個Chok字，做咩都型過人，連着牛仔褲佢都與別不同！話說身家億億聲嘅佢，特別對一條「爛牛」情有獨鍾，條褲穿窿位置都相當特別，好爛唔爛，喺正個pat pat位度！霆鋒唔單止對王菲長情，對呢條「爛牛」一樣專一。1999年佢拍電影《半支煙》開始着，到2003年嘅《1：99演唱會》仲着緊，去到2010年做陳奕迅演唱會嘅嘉賓，佢都係着番呢條褲見人，2014年佢大搞3千人炮製雞蛋仔創世界紀錄，都係仲着住，「爛pat」嘅範圍仲大咗，露晒成條黑色底底，好似着「開浪褲」咁！呢條「爛牛」陪佢至少22年，經歷咗唔少光輝歲月，仲睇住佢同王菲世紀復合添，唔知道佢會着到幾多歲呢？條「爛牛」依家會唔會爛到變t-back呢？

周杰倫

台灣天王周杰倫同謝霆鋒一樣，都係Chok得之人。原來佢都有個怪癖，就係唔鍾意着底底！佢曾經喺電視節目公開呢件事：「不穿內褲，感覺很正！」有傳佢唔鍾意着底褲，係因為佢未出道前，會喺公司做到好夜，要留喺公司瞓覺，後來因為覺得成日帶底褲換，好鬼麻煩，所以索性唔着！

就算佢一炮而紅，佢都係keep住「讓小鳥飛」，一年四季風雨不改，底褲？no way！只係開演唱會時先至着吓，雖然佢畀人影過「小周」現形，佢依然振振有詞咁話：「『老鷹』就是要自在的飛翔！」去到同昆凌一齊，呢個「奔放」習慣依然冇改過，昆凌喺節目畀小S盤問過，究竟周董着咩款底褲，昆凌即刻天然呆，只係講咗句：「國王的內褲！」即係冇着囉！

周星馳

星爺天不怕地不怕，好似冇嘢嚇到佢咁，其實原來佢係怕黑㗎！話說佢出埠住酒店時，佢絕對唔會閂燈，有時仲要男助手陪佢同房之餘，仲試過叫成班人去佢間房傾偈，話明要傾到佢瞓着，大家先走得，仲要臨走唔好「手多多」幫佢閂燈！而佢嘅着衫風格都係一樣，有傳佢拍戲時一買就買定300件同款白Tee，等佢日日可以換件新衫着之餘，有人爆料話佢唔鍾意着洗過嘅衫，因為嫌洗完會走晒樣，總之堅持一白到底，睇嚟佢真係好怕黑喎！

Twins

阿嬌同阿Sa合作多年，日對夜對自然知道對方有咩奇怪行為！原來阿Sa勁鍾意咬手指，仲要好嚴重，阿嬌要大大力打佢先會停止！而阿嬌凡見到歌詞或對白有疊字時，佢就會懶音盡出，讀到窒晒口！

范冰冰

內地藝人范冰冰都有特殊嗜好，唔單止出街都要敷住個mask，同埋有傳佢鍾意裸睡之外，佢對假髮係100%熱愛。好似6年前佢喺社交網官宣同李晨拍拖，都係戴住個bob頭假髮嚟「報喜」，據聞佢屋企有2個大櫃專係收藏為數至少50個假髮，入便擺滿人頭公仔，隻隻都戴住唔同style嘅假髮，三更半夜見到，都咪話唔驚！

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！