【又惹是非】李元玲傳曾遭封殺　自爆因為唔肯上床

馬來西亞鋼琴女神李元玲近日是非不斷，繼日前喺網台直播節目被網民轟佢彈Keyboard甩轆，無料扮四條，立即憤而離場後。有傳媒以「電影監製爆李元玲真面目 中港劇組名導皆封殺」為題，指馬國電影監製李建興（Jack Lee）喺社交網發文，鬧爆佢多次遲到失約，之後李元玲接拍錢國偉（Wilson）執導嘅電影《辣警霸王花》，Jack指Wilson原本非常睇好佢，但李元玲唔配合宣傳，最後將佢戲份剪晒，又爆後來發生嘅「湄公河行動試鏡事件」，李元玲被電影公司出通告封殺。

李元玲最注重自己形象，佢即喺社交網捍衞自己：「這是因為當年這位監製在中國替我安排的電影女一角色需要跟投資上陪喝酒上床，這個我的前經紀人Jersey Chong可以替我作證。後來我無法服從跟他鬧翻...」不過佢又將原文「跟投資上陪喝酒上床」等字眼改成「這個行業需要參與比較多的應酬、飯局、酒局」。

佢又話：「我和Wilson一直關係很好，並沒有發生不愉快的事件。封殺一說也不屬實。希望大家不要再傳播傷害我的不實言論和猜測。也希望這幾天的八卦可以告一段落，真的不想再佔用公共資源。」