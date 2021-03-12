The Weeknd宣布永遠杯葛格林美！

國際樂壇盛事、《第63屆格林美音樂獎》將於香港時間下周一早上舉行。頒獎禮未舉行已是非多多，繼日前英國男歌手Zayn Malik於社交網站爆粗大罵大會收賄之後，同樣不獲提名的加拿大樂壇天王The Weeknd亦直言會永遠杯葛格林美！

格林美去年11月公布提名時，被外界看好的The Weeknd暢銷大碟《After Hours》大熱倒灶不獲提名，當時他已於社交網站嬲爆留言：「格林美仍然腐敗。你欠我、我粉絲同行業透明度...」而近日他受訪時直言因為大會的秘密委員會而永遠杯葛格林美！他說：「我會唔再准許我唱片公司提交我嘅音樂畀格林美。」據報道指他所提及的「委員會」是由舉辦單位揀選成員去審視由投票人士選出入圍提名初選的音樂。而曾有行內人指控那些委員會成員偏幫一些與舉辦單位有密切關係的歌手。

除了The Weeknd之外，他的同鄉天王Justin Bieber雖然今屆獲4獎提名，但仍然對大會有微言！去年獲提名後他即於社交網留言，指摘大會錯誤將他的大碟《Changes》提名放在流行音樂類別而非R&B。而有指他今年亦因沒有獲邀請表演而將缺席頒獎禮。