相識30年！譚偉權自薦做楊詩敏另一半

藝人楊詩敏（蝦頭）今晚孖好友譚偉權（Gary）開Live唱歌，更特別點名1首夢寐以求想唱的合唱歌：「喺我第1年入演藝學院識Gary，第1套踏上台板演出嘅音樂劇就係《遇上1941的女孩》，當時覺得師兄、師姐演得好又唱得好，今日專登揀番男、女主角嘅主題曲《天國之邊》合唱。」又謂雖然跟Gary相識差不多30年，但今次是首次合作唱Live：「佢出名開Live賺10、20萬，所以都好斗膽邀請佢。」

Gary笑話最近因見蝦頭頻頻開Live唱歌，才得悉對方轉型做歌女：「有睇佢同黃建東合唱嗰次，覺得唱得好好，唔排除之後再一齊開Live。」又聞蝦頭想挑戰獨唱音樂劇，即舉手自薦做對方劇中的另一半，蝦頭表示：「好呀！都係透過呢啲合作先知身邊有好多朋友係好唱得、又搞笑，如果聚埋做騷實好開心！」

提到蝦頭約滿離巢一事，她坦言回復自由身，又指跟無綫仍保持友好關係：「可以有另一個形式合作，唔代表約滿唔會再合作，係自己暫時想停一停，多謝公司好願意畀呢個自由我去做想做嘅事，唱歌、舞台劇、搞騷，有好多新嘅創作想做，之後可能會再簽番，總之一定再合作。」

至於Gary近日參與劇集眾多，於熱播劇《失憶24小時》中「揦鮓星」的邋遢造型最令他印象深刻，自認有潔癖的他指為劇豁出去，每日起碼花半小時落妝：「我慣咗係一定要返屋企先落妝，上車嗰吓都覺得好污糟！（有冇嚇親看更？）咁又冇，佢知我做嘢嘅，只係怕開夜廠會畀人『周』！」