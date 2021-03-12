秘揭李施嬅未婚夫身世之謎　原來係人生教練Brian Cha細佬？

東網率先爆李施嬅未婚夫係城中星級私人健身教練Anson Cha（車崇健），佢唔只靚仔又大隻，仲幫過周潤發、郭富城、楊千嬅等紅星Keep Fit，即時成為全城話題人物。

但大家都係覺得Anson身份好神秘，有網民就突破盲點，推斷Anson胞兄，就係金句多多嘅人生教練車志健（Brian Cha）。Brian去年喺社交網Post嘅一張生日照中，有網民認出相片中最左邊嗰個就係Anson，當時已人有問Brian嗰個係咪佢細佬，但佢就冇回應網友問題。

網民立即柯南上身，歸納3大因素，話Anson就係Brian細佬。1.佢哋都係姓車，名最後都有個健字，而且個姓英文串法係「Cha」；2.Brian未做人生教練之前，係做健身教練，同Anson一樣；3.喺生日照中，2人無論個樣同外形，都餅印一樣，而上年9月Anson上載健身相，相中下身衣着，同Brian嘅慶生照入面疑似Anson着到一模一樣。雖然Anson同Brian社交網冇互相追蹤，不過好多人都估到佢哋一定有關係。

Brian係網絡紅人，曾負債400萬，最後靠自己翻身，成為一時佳話。佢金句多多，除咗一句「唔鍾意咪Quit囉」外，仲有：「今日我已經唔怕，我最怕就係冇WiFi，因為依家，我只需要有一部手機，我就有能力在最短時間，去找回我失去的一切。」唔知Anson喺Brian身上學唔學到嘢呢？