林俊傑台灣隔離玩直播　逾億豪宅曝光

新加坡歌手、台灣金曲歌王林俊傑（JJ）最近從家鄉新加坡飛返台灣，由於疫情關係他需要進行家居隔離，在家中無聊時跟好友王嘉爾玩直播，順便介紹自己家，他自爆家中有兩個客廳，一區放有電動遊戲機、大電視，另一區則是梳化開會區，王嘉爾即時驚呼：「你朋友去你家會迷路嗎？」

據知，林俊傑早前在台灣的內湖豪宅區置業，花費大約4億台幣（約1.1億港元）買下兩間豪宅，隨即打通作台灣的家。今年初林俊傑回新加坡探訪親友，最近他回到台北先進行隔離，在社交網紀錄隔離生活與粉絲互動，深夜時分更突然直播，邀好友王嘉爾加入聊天，逾億豪宅因而曝光。

林俊傑在直播中說最近來到他隔離的第6天，工作狂的他趁機找時間寫歌、錄音，也會線上跟同事開會，充實利用隔離時間，王嘉爾加入直播後，話題一轉問林俊傑是否待在自己家裏，林俊傑也開始轉動鏡頭大方分享客廳，他所在的地方有一台電動遊戲機，引來王嘉爾驚呼：「你家是多大，才能放下這台電動？」

介紹完兩個客廳不同的作用後，林俊傑又介紹客廳有鋼琴，飯廳是落地玻璃窗，可以邊吃三餐邊觀賞台北的景色，此外還有一盞水晶吊燈，另外家中收藏不少潮流玩具，王嘉爾驚嚇傻說：「客廳旁邊還有另一個客廳嗎？oh my god！」、「你家的廁所可能跟我家一樣大」。