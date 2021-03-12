春夏軍風再現！海陸空三路出擊！

軍事風格服飾就如大多數的工裝或丹寧服裝一樣，基本上每季都是歷久不衰的必備元素，入手大熱品牌的最新出品就包冇錯。作為軍服領域最歷史悠久兼最入屋的ALPHA INDUSTRIES，早於50年代末已開始受委託為軍隊生產軍用服飾，其後不斷改良當中剪裁、物料及顏色，於70、80年代逐漸將設計引進民用市場，讓軍事風格服飾於潮流界落地生根成為男裝一大主流造型。今個春夏，ALPHA INDUSTRIES以軍事訓練學校為靈感，將軍事文化中的軍階、臂章及大地色系融入系列，演繹出海陸空三軍訓練為主題的新作。

春夏天氣回暖，MA-1、N-2B及N-3B等保暖度高的軍褸實在難以大派用場，取而代之換上剪裁相對輕薄的L-2B及M-65作主打。前者採用與MA-1類近的短腰剪裁，但因為刪減夾棉設計，因此適合春夏着用。後者更算得上是潮流界長青大熱的軍褸款式，走軍事風格路線的日牌NEIGHBORHOOD及WTAPS經常都會推出M-65，ALPHA INDUSTRIES今季亦沿用經典的企領（有拉鏈收藏帽）及4袋實用設計，剪裁輪廓改為比傳統軍用版本稍為寬鬆，背部則加入品牌標誌點綴。同時系列亦推出Training Suit、BDU Shirt（Battle Dress Uniform）及BDU Pants等單品，除了用上軍事感的迷彩、卡其及軍綠色調外，於胸前口袋及兩側褲袋更有加入傳統軍服寫上名字及軍階的織帶細節，讓系列單品可以呈現更正宗本格的服事味道。