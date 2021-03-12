【曾偷食人夫阿翔】謝忻撇甩小三稱號　自爆有新歡做正印

2019年台灣女星謝忻被揭與台灣團體「浩角翔起」的阿翔當街激吻，而謝忻更是阿翔老婆的閨密，事件爆出後，因而被罵是小三，後來阿翔獲老婆大方原諒，而謝忻的演藝事業一度跌到谷底，事件經過兩年，謝忻今日重新出發在台灣出席活動，她談到不倫戀被揭發後的感受：「先是跌了個踉蹌，然後再蹣跚地爬回來，根本就是走天堂路那種感覺。」她表示要比別人更努力去填補那段空白。說起近況，她透露目前業配、代言已經排到3個月之後，事業已逐漸重上軌道，更用正面能量一掃小三稱號。

她更自爆感情已有着落：「對方比自己年長，是圈外人，也見過父母了，至於要不要結婚，目前還沒有想到，只希望兩人現在快快樂樂過日子就好。」

對於因為羅志祥偷食事件而被罵小三的愷樂，已經沉寂1年，至今沒有復出的消息，她透露兩人是閨密，兩人有保持聯絡，她覺得愷樂情緒平靜，相信給她一點時間會好起來。問起愷樂是否會再回歸演藝圈？她認為難以猜想。

最後她以身為過來人而發表對感情的感言：「每個人都會經歷到他的難處，每個人也會做錯事，可是那畢竟是他們的故事，我們是在故事外的人，其實也別入戲太深，事情過去了就讓它過去了，這樣就可以了。」