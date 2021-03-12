煮早餐出事！侯佩岑與老公對話曝光　網民：看到覺得累

台灣女星侯佩岑帶老公黃伯俊及母親林月雲參與大陸綜藝節目《婆婆與媽媽》，有傳酬勞高達1,500萬元人民幣（約1,792萬港元），被封為「最強小三」的林月雲訴說兩度破壞自己「閨密」的家庭往事，被網友怒轟在別人的傷口灑鹽。

不過網民還是邊罵邊看，有人指兩母女互動浮誇噓寒問暖：「客氣到不像是親生，跟交際一般！」另有網民指看到侯佩岑跟老公黃伯俊相處也覺得累，在節目中有一幕黃伯俊開視像會議，侯佩岑幫老公整早餐，反覆問5、6次，包括「你要荷包蛋還是炒蛋」之類，打擾正在開會的老公，還抱怨對方每次都不回答。

大陸網民指侯佩岑結婚10年都搞不清楚老公的口味，直指她平時扮賢淑，網民紛紛留言：「上節目臨時抱佛腳，刻意表現」、 「也許是媽媽的身教讓她覺得不分場合的噓寒問暖會讓人覺得她很體貼，只是她忘了時代變了，觀眾也變聰明了！」另有網民認為：「侯佩岑太強勢，黃伯俊又太含蓄，相處好窒息。問他舒不舒服也好像想聽一個滿意的答案，而不是真的關心他的感受！」

另外，網友發現在節目上，黃伯俊透露自己肩膀很僵硬，林月雲聞言立刻要伸手幫忙刮痧，就算黃伯俊尷尬拒絕，她還是堅持硬上，之後她和侯佩岑聊天時，侯佩岑也曾坦言，「我覺得好像妳比我懂他（黃伯俊）。」當下林月雲也沒有否認。

回顧林月雲的情史，當年她曾介入兩位閨密的婚姻，首先是郭美純的婚姻，與製作人侯世宏發生婚外情並生下侯佩岑，以為對方會為她離婚，沒想到最後沒有扶正才心死退場，但郭美純仍同意讓侯佩岑認祖歸宗。幾年後就傳出林月雲再次插足閨密婚姻，與閨密蔡貴照的老公邱嘉雄發展成不倫戀。

據悉，邱嘉雄將侯佩岑視如己出，甚至在婚禮上以「父親」身份出席。豈料，邱嘉雄於2014年被診斷出癌症末期，林月雲突提分手，不顧同居31年情將其還給元配，在邱臨終前的生活起居幾乎由蔡貴照處理，就連喪禮都是蔡貴照一手操持，林甚至未出席喪禮。而邱嘉雄將絕大部分的遺產都留給林月雲，而蔡貴照只分到房產和一些現金。