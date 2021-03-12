好煮意：日式咖喱加呢種蔬果更香甜

日式咖喱除了很有蔬菜香，入口還有一絲甜味，就算不愛吃辣的朋友都可以開懷大吃。網民tastyjapan在社交平台發布，教大家一道日式咖喱豬肋骨的食譜。豬肋骨加清酒和水煲煮至腍身，期間要撈走滲出來的雜質，保持湯汁的清澈和味道，記得湯汁要留下一部分用來煮咖喱。

之後炒香洋葱至焦糖色，就可以加入姬菇和咖喱粉、肋骨湯和調味等，這個時候可以加入番茄蓉和蘿蔔，令味道更添複雜。煮好的咖喱，有番茄的微酸，又有蘿蔔的清甜，咖喱汁用來配米飯，讓人相當開胃。

材料：

豬肋骨 500克

蘿蔔件 12塊

蘿蔔葉 1片

日木姬菇 1包

洋葱絲 1個

蒜蓉 1茶匙

薑蓉 1茶匙

水 700毫升

清酒 50毫升

油 2湯匙

咖喱粉 2湯匙

番茄蓉 半罐

辣椒 2條

糖 半茶匙

鹽 2茶匙

醬油 1茶匙

做法：

1.排骨、清酒、水煲滾，去掉雜質煮約30分鐘。

2.另一個煲倒入油、蒜蓉、薑蓉，放入洋葱絲炒至焦糖色。

3.加入姬菇、咖喱粉炒勻，倒入450毫升煮排骨湯和排骨、番茄蓉、辣椒、糖、鹽、醬油拌勻煲滾。

4.加入蘿蔔塊，細火煮20分鐘，加入蘿蔔葉拌勻便成。