好煮意：日式咖喱加呢種蔬果更香甜

2021年03月12日 14:00
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    日式咖喱除了很有蔬菜香，入口還有一絲甜味，就算不愛吃辣的朋友都可以開懷大吃。網民tastyjapan在社交平台發布，教大家一道日式咖喱豬肋骨的食譜。豬肋骨加清酒和水煲煮至腍身，期間要撈走滲出來的雜質，保持湯汁的清澈和味道，記得湯汁要留下一部分用來煮咖喱。
    之後炒香洋葱至焦糖色，就可以加入姬菇和咖喱粉、肋骨湯和調味等，這個時候可以加入番茄蓉和蘿蔔，令味道更添複雜。煮好的咖喱，有番茄的微酸，又有蘿蔔的清甜，咖喱汁用來配米飯，讓人相當開胃。
    材料：
    豬肋骨 500克
    蘿蔔件 12塊
    蘿蔔葉 1片
    日木姬菇 1包
    洋葱絲 1個
    蒜蓉 1茶匙
    薑蓉 1茶匙
    水 700毫升
    清酒 50毫升
    油 2湯匙
    咖喱粉 2湯匙
    番茄蓉 半罐
    辣椒 2條
    糖 半茶匙
    鹽 2茶匙
    醬油 1茶匙
    做法：
    1.排骨、清酒、水煲滾，去掉雜質煮約30分鐘。
    2.另一個煲倒入油、蒜蓉、薑蓉，放入洋葱絲炒至焦糖色。
    3.加入姬菇、咖喱粉炒勻，倒入450毫升煮排骨湯和排骨、番茄蓉、辣椒、糖、鹽、醬油拌勻煲滾。
    4.加入蘿蔔塊，細火煮20分鐘，加入蘿蔔葉拌勻便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CMB5GTipBij/