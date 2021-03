金草莓提名公布！羅拔唐尼安妮希芙威爭最差男女主角

諷刺爛片的《第41屆金草莓獎》以往都在奧斯卡提名公布之前1日率先公布,不過今年卻提早搶閘公布!今年,「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)主演的重拍片《怪醫D老篤》(Dolittle)橫掃6個最多提名而暫時領先!

影片除了獲最差電影以及重拍片之外,羅拔亦獲最差男主角提名,而最搞笑就是他與在片中的威爾斯口音獲提名最差銀幕拍檔。僅次於《怪》獲6獎提名的就是去年大受歡迎的Netflix情慾片《禁室 365天》(365 Days)。至於Maggie Q主演的重拍片《謎·離島》(The Fantasy Island)則獲5獎提名。其中Maggie亦獲最差女配角提名與《神奇女俠1984》(Wonder Woman 1984)的大反派姬絲汀慧(Kristen Wiig)等爭獎。

最差影后方面,奧斯卡女配角得主安妮希芙威(Anne Hathaway)就憑《怪誕黑巫后》(Roald Dahl's The Witches)提名最差女主角,與《Music》的姬赫遜(Kate Hudson)和憑《屍孩2》(Brahms: The Boy II)與《The Secret: Dare to Dream》獲提名的姬蒂賀姆絲(Katie Holmes)等爭獎。今年是安妮連續第2年獲金草莓影后提名。

《金草莓獎》部份提名名單:

【最差電影】

《禁室 365天》

《謎·離島》

《Absolute Proof》

《怪醫D老篤》

《Music》

【最差男主角】

羅拔唐尼(《怪醫D老篤》)

Mike Lindell (《Absolute Proof》)

Michele Morrone (《禁室 365天》)

阿當桑迪拿(《萬聖節救星修比》)

David Spade (《錯愛小姐》)

【最差女主角】

安妮希芙威(《怪誕黑巫后》)

姬蒂賀姆絲(《屍孩2》和《The Secret: Dare to Dream》)

姬赫遜(《Music》)

Lauren Lapkus(《錯愛小姐》)

Anna-Maria Sieklucka (《禁室 365天》)

【最佳男配角】

蔡惠齊斯(《The Very Excellent Mr. Dundee》)

朱利亞尼(《波叔出城2》)

沙拉保夫(《The Tax Collector》)

阿諾舒華辛力加(《龍牌之謎》)

布斯韋利士(《Breach》、《Hard Kill 》、《Survive the Night》)

【最佳女配角】

格蓮高絲(《絕望者之歌》)

Lucy Hale(《謎·離島》)

Maggie Q (《謎·離島》)

姬絲汀慧(《神奇女俠1984》)

Maddie Ziegler (《Music》)