金草莓提名公布！羅拔唐尼安妮希芙威爭最差男女主角

諷刺爛片的《第41屆金草莓獎》以往都在奧斯卡提名公布之前1日率先公布，不過今年卻提早搶閘公布！今年，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演的重拍片《怪醫D老篤》（Dolittle）橫掃6個最多提名而暫時領先！

影片除了獲最差電影以及重拍片之外，羅拔亦獲最差男主角提名，而最搞笑就是他與在片中的威爾斯口音獲提名最差銀幕拍檔。僅次於《怪》獲6獎提名的就是去年大受歡迎的Netflix情慾片《禁室 365天》（365 Days）。至於Maggie Q主演的重拍片《謎·離島》（The Fantasy Island）則獲5獎提名。其中Maggie亦獲最差女配角提名與《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）的大反派姬絲汀慧（Kristen Wiig）等爭獎。

最差影后方面，奧斯卡女配角得主安妮希芙威（Anne Hathaway）就憑《怪誕黑巫后》（Roald Dahl's The Witches）提名最差女主角，與《Music》的姬赫遜（Kate Hudson）和憑《屍孩2》（Brahms: The Boy II）與《The Secret: Dare to Dream》獲提名的姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）等爭獎。今年是安妮連續第2年獲金草莓影后提名。

《金草莓獎》部份提名名單：

【最差電影】

《禁室 365天》

《謎·離島》

《Absolute Proof》

《怪醫D老篤》

《Music》

【最差男主角】

羅拔唐尼（《怪醫D老篤》）

Mike Lindell （《Absolute Proof》）

Michele Morrone （《禁室 365天》）

阿當桑迪拿（《萬聖節救星修比》）

David Spade （《錯愛小姐》）

【最差女主角】

安妮希芙威（《怪誕黑巫后》）

姬蒂賀姆絲（《屍孩2》和《The Secret: Dare to Dream》）

姬赫遜（《Music》）

Lauren Lapkus（《錯愛小姐》）

Anna-Maria Sieklucka （《禁室 365天》）

【最佳男配角】

蔡惠齊斯（《The Very Excellent Mr. Dundee》）

朱利亞尼（《波叔出城2》）

沙拉保夫（《The Tax Collector》）

阿諾舒華辛力加（《龍牌之謎》）

布斯韋利士（《Breach》、《Hard Kill 》、《Survive the Night》）

【最佳女配角】

格蓮高絲（《絕望者之歌》）

Lucy Hale（《謎·離島》）

Maggie Q （《謎·離島》）

姬絲汀慧（《神奇女俠1984》）

Maddie Ziegler （《Music》）