【特約報道】我推廣了33年的唐安麒宇宙飲食，每周有兩天全日只吃蔬菜水果的輕斷食「全菜日」，目的是一方面讓身體排毒以及吸收大量新鮮酵素，另一原因是「撻着燒脂引擎」！

當身體攝取的熱量變少，大腦控管「饑餓感」的下視丘就會發出警訊，將原本封存的脂肪燃燒轉化為身體所需的能量，這就是變瘦的開始。

近年在全球爆紅的「168斷食」（將三餐控制在8小時內進食，其餘16小時空腹燒脂），說穿了，就是我當時研究的這個原理。

在斷食最初的幾個小時內，原本在血液流通的葡萄糖會被消耗完畢，此時如果沒有進食，身體就會從原本儲存在肝臟的「肝醣」（Glycogen，一種儲藏在人體肝臟和肌肉中，由葡萄糖聚合而成的多醣類），分解成為葡萄糖進入血液中，以維持正常的血糖濃度。而當肝醣也用完後，大約是斷食後的8到12小時，身體就會開始燃燒脂肪，以提供所需能量。

2016年，獲得諾貝爾生理醫學獎的日本教授大隅良典（Yoshinori Ohsumi）發現，短暫的飢餓或蛋白質禁食能增加細胞分解毒素的自噬機制，令細胞壽命更長，從而增加代謝、減少發炎、抵抗病毒。

不過有些人跟168斷食失敗告終，很大原因是他們以為不吃早餐，將開始進食時間推遲到中午，就是斷食，其實他們忽略了進食與斷食的正確時段。

在起床後30分鐘內沒有吃早餐，身體就會在缺乏能量的狀態下運作。此時腎上腺會開始產生皮質醇，使身體游離脂肪酸增多，並於內臟和腹腔積聚脂肪。不吃早餐更會降低大腦功能，人會更易覺得疲累、難以集中、記性差，連新陳代謝亦因而調節減慢。

此外，很多人經歷16小時空腹後，食欲賀爾蒙（Appetite Hormones）更易令人食得放肆。飢餓感令人容易餓過頭吃得更急，亦因為吃得急飽肚訊號難以正常接收，更加「不知飽」，燒脂不成反而儲起更多脂肪。

相對地我設計的唐安麒宇宙飲食，能啟動身體燃燒脂肪之餘，更符合人體生理和心理的需求。「兩天全菜日」在實行期間，「定時」「定量」提供身體熱量，以維持基本運作，身體不會因過度飢餓而暴飲暴食，也就能順利逐步瘦下來；同時，身體沒感覺餓到危害生命，也就是大腦並不知道我們正在偷偷斷食減肥，自然不會利用「停滯期」和「復胖」兩大武器阻擾減肥。

斷食方式過百種，每個流派都不太一樣，有的既要注意飲食時間及分量等，很難維持，不是每個人都能做到。很多朋友問我如何多年來抗老保持青春，長期利用我這個宇宙飲食法就是原因之一。無壓力、適時的滿足人體生理心理的欲望，才能真正「享受、享瘦、飽住瘦」！

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

食無忌酵精(五行)：由複合五色蔬果發酵而成，能分解澱粉質、蛋白質、脂肪，令你餐餐食無忌。新配方五色速瘦成分，能激活瘦素，Double燒脂。

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Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。