Celia K.第3位公主降臨　老公剪臍帶驚到手震

模特兒郭玥彤（前名郭穎兒，Celia K.）去年宣布懷有第3胎，日前喺社交網公開懷孕後期短片嘅佢，當中有不少爆笑場面外，去到最後竟然疑似穿羊水，搞到即時去診所檢查，不過當時虛驚一場，未生得住！

呢日佢真係成功「卸貨」，已經育有2女嘅佢，今日喺社交網報喜，指再度喜獲千金，上載母女合照，見生完嘅佢精神相當唔錯，她留言：「My third Princess（我第3位公主）。」之後又上載一張囡囡瞓覺嘅相，見佢面尖尖兼頭髮多多，非常可愛，望落仲好似爸爸添！

Celia K.接受東網電話訪問透露BB喺尋日出世，重6磅9，老公李冠鋒全程陪開刀生：「個個都以為我今胎生仔，其實好多朋友都唔知我生女定生仔。（追仔？）今胎都係意外懷孕，所以都冇特別追仔，我老公其實好鍾意女，3個都係女我哋都好開心。」佢又透露今次轉咗醫院生產，所以老公首次剪臍帶：「佢以為係企喺醫生隔離，睇住我個血淋淋嘅肚剪，係咁話唔得，勁搞笑，但最後係醫生剪咗先，之後到佢，老公話佢手到震埋，感覺好似剪豬大腸。（感覺點？）好感動呀，同上2次一樣，大家都話囡囡好似老公，我都慣咗，冇特別諗再生，因為我都年紀大啦，真係好累，今次佗B好辛苦，個肚好大同好重，真係夠啦，3個已經好多啦！」