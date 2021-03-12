本日日本：豪斯登堡全新園區　玩轉7大區域

位於長崎縣佐世保市的主題公園豪斯登堡，原定於去年有全新園區「光之幻想城」（Fantasia City of Lights）開幕，但因疫情關係延期，現終於扑槌在今年3月20日登場！園區與日本頂級3D光雕投影公司NAKED, INC.及遊戲公司SQUARE ENIX合作，以最新數碼技術打造由花朵、海洋、宇宙、藝術、音樂、互動及Cafe組成的7大區域，其中的Flower Fantasia區讓你置身於如萬花筒般的花花宇宙，海的 Fantasia區讓你與幻彩的海洋生物接觸，而宇宙的Fantasia區則帶你探索外太空之神秘。喜愛郁動身體的朋友則不要錯過Athletic Fantasia區，透過體育遊樂設施YOKERO，帶來好玩的奔跑跳躍體驗。玩到累了不妨走進森林的Fantasia Cafe區，將發票投進樹下的洞穴，就會有松鼠送上果實（果汁飲品），趣味十足。毋須額外付入場費就能夠體驗如此壯觀的光影世界，下次到九州不妨到豪斯登堡玩番夠本！