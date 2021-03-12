容祖兒同隊員鬧交爆喊：我無心傷到你！

歌手容祖兒參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，最新一集身為隊長的她，與隊員陳小紜因選唱歌曲問題而吵架，更一度爆喊！事緣她們挑戰李宗盛的《我們的歌》，陳小紜想唱A部分，因覺得最好唱，祖兒就認為A部分雖然看似簡單，但開場很重要，除了音準還要有經驗、感情，但陳小紜就認為自己可以練習細膩的感覺，又謂祖兒這些專業歌手，才能唱後面高音的部分。祖兒就解釋不是不給她唱，而是為團隊着想，要考慮公演分數，但陳小紜就堅持自己作為演員，情緒一定可以到位。

求助團隊音樂老師

在2人都企硬的情況下，祖兒惟有求助團隊音樂老師，叫大家現場每個部分都嘗試，看誰更適合唱，豈料此時陳小紜突然崩潰大喊，認為祖兒否定她，並質問她：「為甚麼一定要讓我現在唱一遍？我明明是唱不了，我不想當眾出醜。」祖兒即喊埋一份坦言很累：「我不是多事的人，只是作為隊長必須來當這個『醜人』，我只想解決事情，沒有其他私心，如果我無心傷到你，對不起。」陳小紜哭到喘氣，祖兒亦有上前安慰她，並幫她搓胸，希望對方心情可以平復。