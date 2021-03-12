晒靚相破大肚傳聞　張栢芝連環失誤遭楊丞琳批拖後腿

藝人張栢芝參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，最新一集隊長楊丞琳選了她入隊，因她跳起舞來較有女人味。可惜來到小考環節，栢芝卻緊張忘詞，多次失誤，令團隊得分最低排最後，她即內疚爆喊向組員道歉，並覺得自己拖了大家後腿，其他人見狀即上前安慰，但楊丞琳即嚴厲指出：「你有拖後腿，我今天從鏡子看得一清二楚。」但她隨後亦有鼓勵栢芝：「但是這個拖後腿不是責怪，是我們看見問題了，我們去調整就好了。」她認為臨近公演，安慰的話差不多要停，並表示自己應該開始扮黑臉，但此事亦無損兩人感情。

三子之母的張栢芝日前被直擊現身上海某街市買餸，期間與大家合照，又與檔主講價，但網友的焦點就落在她的巨肚身上！有網友懷疑她懷有第4胎：「張栢芝真的不是懷4胎了嗎？最新的菜市場買菜照肚子很明顯啊，這也不是角度問題吧？」、「我的天哪這種程度得5個月了」、「這肯定是了吧，太明顯了」。但亦有網友認為她生過3個，難免會有肚腩、肚皮鬆弛，而且她最近參加《乘風破浪的姐姐2》，當中又唱又跳，如果有BB應該應付不來，故估計她只是肥了。

另外，她在社交平台大晒與媽媽的合照及穿吊帶背心的照片，期間又有晒露腰照，似乎力證自己冇大肚。