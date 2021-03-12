【美女饕廚】意大利菜篇

今次介紹一間意大利餐廳，連續多年榮獲米芝蓮一星，位於環球貿易廣場（ICC）香港麗思卡爾頓酒店的102樓，天花板很高，設有開放式廚房，窗外維港景色一覧無遺。菜單上的所有菜式都十分簡潔並充滿個人風格，不但以香港本地的食材為靈感，亦會從意大利挑選出最優質的時令食材，盡顯傳統意式風情的韻味。

麵包雖然不是熱辣辣的，但配上這裏的橄欖油和醋，一不小心隨時吃麵包吃到飽了。每款味道各有不同，我最愛吃帶有迷迭香味的薄脆。之後是餐前小吃，用新鮮布拉塔芝士（Burrata）作主調，軟綿幼滑，奶香無比細膩，配上西西里番茄，清新中帶香甜，加入茄子蓉和鯷魚（Anchovies），濃而不膩。

到主菜了，是鮮嫩的羊柳，4成熟呈誘人的粉紅色，配上香草和烘烤過的開心果再烤，口感非常豐富。之後是一道椰菜花伴香滑的薯蓉，新鮮黑松露很有畫龍點睛之效，將香氣慢慢地延伸下去，拉長了整道菜的餘韻。

緊接是海膽意粉，意粉煮至Al dente，非常彈牙，配以用大量海鮮煮成的橙黃色海鮮醬，鮮味十足，香濃而不會膩，加入北海道海膽和Wasabi，大大提升鮮度。

甜品方面，朋友為我安排了芝士拼盤，其中一款是加入了紅酒的意大利芝士，香滑兼帶有微絲酒香，還有我最愛吃的藍芝士，具有點辛辣和略鹹的味道，配一杯Latte，舒適寫意的一天。

饕廚貼士：家煮開心果香草羊柳

先煎香羊柳表面，塗上芥末醬，把麵包糠、開心果碎、香草碎混合並鋪滿芥末，放入焗爐焗20分鐘即成。

*有興趣可以參考我的食譜書《教煮米芝蓮法式家常菜》。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）