被指免費𢱑生果贊助　江嘉敏咁樣講...

藝人江嘉敏近年甚「惹火」，是非不斷，有指她早前曾主動聯絡一間生果店，以曾有生果店請食水果的話題入手，話想對方長期贊助水果，若肯的話，便會post水果相到社交網，幫對方舖頭宣傳，但最終食「檸檬」。

記者就主動𢱑生果贊助一事，致電江嘉敏，江嘉敏回覆東網：「嗰間水果店我不嬲都有買嘅，佢哋的確有畀discount我，過時過節仲會送果籃畀我添，之前新年我都有買咗幾個果籃，本來佢哋話送畀我，但我諗住送畀人嘅果籃就唔好免費拎，所以佢哋就畀咗個好靚嘅價我，有時佢哋對我咁好，請我食又畀折我，咁我出個post幫佢哋宣傳吓，我覺得絕對冇問題，都係互惠互利啫，我都好多謝佢哋。」

她表示不知道短訊聯絡是老闆還是員工，因為最初大家都溝通得好好，不明為何會有此事傳出：「係佢主動請我食水果，但我唔想第1次認識就攞佢免費嘢，我先提議你請我食呀？咁我冇咩特別要求想食乜，我仲喺社交網限時短片出咗個post分享出去，唔想好似攞人着數咁。」

她還指有介紹朋友去幫襯這間水果店，朋友都話個老闆好好，除了有畀折扣，都會送他們水果，早前她因為受邀分享個人生活美食，除了介紹餐廳，她亦有去問水果店，她說：「然後叫佢哋砌靚啲果盒影相，成件事只係咁樣，我知個老闆係女仔嚟，佢好好成日送我水果，又畀折我，今次件事係咪覆我短訊嘅員工同老闆溝通有啲誤會，我就唔知。」