巨乳女雀士　激鬥四方城

日本人做事一向認真，佢哋可以將一種工藝變成藝術，亦可以將一種民間耍樂變成職業，所指嘅正係打麻雀！呢班職業麻雀選手，稱為雀士，當中更有唔少美人兒，好似呢兩位嚟自寫真界嘅篠原冴美同岡田紗佳就有「最美雀士」之稱，至於佢哋嘅麻雀技術邊個勁啲？咁就要比併過先知喇！

陽光健美

今年28歲嘅篠原冴美面圓圓，雙眼精靈，成日都笑意迎人，一睇就知佢份人夠晒開朗，絕對係一位陽光美人。身材方面，高挑之餘，而且肉地結實，肌膚帶古銅色，散發出強烈健康美，仲有胸前一對天然G奶分量十足又具彈性，真係由頭到腳都咁令人醒神呀！

佢讀中二嘅時候參加由雜誌《Hana* chu→》舉辦嘅模特兒選拔賽，並獲得「最優秀獎」，繼而展開模特兒之路，後來加入藝能界，仲曾經做過惠比壽麝香葡萄嘅成員，直到2013年第一代團體解散之後，佢就主力拍寫真，2015年推出第一隻寫真DVD作品，由於陽光感強烈身材又激凸，銷量相當理想。2017年冴美多咗一個身份，就係成為日本職業麻將協會嘅職業女雀士，家陣佢會一邊拍寫真，一邊打麻雀喇！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎4吋

三圍：35G-24-34

高挑混血兒

另一位同樣喺寫真界與雀壇兩邊走嘅索女，就係岡田紗佳，今年27歲，相對於冴美，感覺比較溫婉柔弱，不過笑起上嚟卻又散發出天真氣息。身材方面，上圍相當豐滿，而且又夠高挑，有成5呎7吋，屬於日本寫真界少見嘅高挑美人。

佢係一位混血兒，父親係日本人，母親則係中國人，所以佢小時候曾經喺內地居住過，亦因為咁講得一口流利嘅普通話同上海話，更加承傳到其中一項國技，就係打麻雀喇！返到日本生活之後，佢同冴美一樣由雜誌模特兒踏足寫真界，之後又成為女雀士，而打牌成績相當唔錯，包括喺「女流雀士No.1決定戰」中，取得第3至5屆嘅冠軍，家陣佢夥拍其他3名雀士組隊參加麻雀聯賽「M.LEAGUE」，暫時排名第二，相信紗佳嘅貢獻亦都唔少。

Profile

年齡：27歲

身高：5呎7吋

三圍：34E-23-33

第1回合

鬥往績

篠原冴美雖然做咗女雀士有4年，但係喺各項賽事中都唔見得打出咩好成績，相反岡田紗佳除咗喺「女流雀士NO.1決定戰」成為三連冠，亦喺第二屆麻雀王后聯賽奪得冠軍。

第2回合

鬥技能

紗佳除咗講得一口流利普通話同上海話，仲識得彈古箏同吹管樂器；但係冴美都唔弱，佢媽媽係一位占卜師，而佢亦學懂一手厲害嘅西洋占卜術，靈感能力仲相當強。

第3回合

鬥身材

紗佳生得比較高挑，肌膚亦比較白滑，但係冴美肉地夠晒結實，而且古銅膚色又帶出健康陽光感，要比較兩者邊個吸引的話，真係好難判斷到結果，所以呢個回合都係打和！

REPORT

調皮可愛

岡田紗佳喺出席麻雀聯賽時當然神情認真，但係一打完牌就會即刻笑晒口，仲會做出古靈精怪嘅表情同動作，展露出調皮可愛嘅個性，予人一種容易真情露流嘅感覺，個人認真比篠原冴美嚟得更有吸引力。