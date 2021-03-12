甜心索女　深宵纏綿最動人

睇四仔梗係要搵索女嚟睇，當中以迷人俏甜心嘅作品，絕對值得一睇再睇！事關佢哋甜到漏嘅氣質，本嚟已令男性賀爾蒙激增，加上佢哋誘人嘅叫床聲同火辣嘅肢體動作，點可能唔吸引呢？

陣容鼎盛

美國四仔作品好睇嘅地方，除咗床上肢體動作夠激烈外，大量嘅重點特寫鏡頭，更係極具官能刺激，就好似呢套由四仔名廠Elegant Angel推出嘅《Sweet Pussy #3》，唔單止有齊晒上述各項元素，再睇埋演出陣容，包括有Valentina Nappi、Karlee Grey、Cassidy Banks等十幾位脫星演出，個個都係四仔界甜心，尤其係Karlee Grey胸前一對36DD巨乳，真係睇到人零舍興奮！片長達20小時，如果要一次過睇晒嘅話，小心精力虛耗過度呀！

引動本能

一套四仔作品好唔好睇，簡單嚟講就係能唔能夠引起男士嘅衝動，而呢套由21 Sextury推出嘅《Pretty Horny》，就絕對能夠撩起男士嘅原始本能，由Rebecca Volpetti、Kristof Cale、David Perry等青春貌美脫星演出，而且個個都活力十足，其中現年23歲嚟自意大利嘅Rebecca Volpetti，擁有獨特迷人氣質，曾做過裸模，投身四仔界後，憑火辣床上演出而人氣急升，絕對畀到大家官能享受。

飢渴無比

甜度十足嘅索女，加上辣味十足嘅床戰，會係一種乜嘢嘅感覺？想知嘅話就要睇呢套由Brazzers推出嘅《Baby Got Boobs #20》。作為片廠人氣四仔系列之一嘅新登場作品，今次搵嚟Jessa Rhodes、Karlee Grey、Ella Knox等人靚身材正嘅脫星演出，故事講述每個索女都係職場達人，只係沉醉工作之中，總會有肉體空虛嘅時候，呢個時候飢渴無比嘅佢哋就會搵型男曳曳，總至不「性」無歸。

碟評

《Sweet Pussy #3》以性愛演出為重點，而《Pretty Horny》則大玩氣質誘惑，但係兩部作品嘅共同點都係可以引到大家流晒口水，尤其係前者片長達20小時，真係一個大挑戰！如果想睇甜中帶辣嘅話，以狂野床戰為主題嘅《Baby Got Boobs #20》，必定能令大家有多重官能體驗。