陳家樂趕結婚生仔　講定非「詩雅」不娶

藝人陳家樂與衛詩雅（Michelle）主演的英皇電影《不日成婚》，將於4月1日上映，他們於戲中飾演婚姻觀有分歧的戀人。提到電影主題圍繞了不少兩性話題，2位主角直言很有共鳴。問到對婚姻的看法時，家樂直言「想快啲」：「同我年紀差唔多大嘅，好多已經結婚生仔，我有時都會幻想吓家庭生活係點，同埋計吓數，自己都一把年紀，再遲啲生嘅話，夠唔夠精力同個小朋友玩？依家仲可以，但將來50幾歲就跟唔上，有仔趁嫰生係啱嘅！（咁係咪已經有結婚計劃？）又仲未有，婚姻唔係我一個人，要睇乜嘢情況，同埋遇到乜嘢人，要一齊做。」

諗起「老婆」即甜笑

問到心目中的理想太太要有甚麼條件？家樂說：「好少諗，鍾意就得，要有共同想法！」雖然他表示未有細想，但問到連詩雅做「理想老婆」是否合格時，他即笑得十分燦爛，並說：「唔……依家唔講呢啲住……（相處好開心？）係囉！」再問到可有老婆人選？他即擺老友上枱，指一指Michelle笑說：「詩雅囉！」

分手先識後悔

單身的Michelle則坦言對婚姻有恐懼：「我好驚結婚，覺得結婚就冇得打機，同埋生咗小朋友就要好好照顧佢，我未有咁嘅能力。」至於講到分手話題，家樂自言分手後就會後悔，可惜一切已無法挽回：「好多時係睇唔清好多嘢，思考上唔係一個咁理性嘅人，好多時會感情用事，成日做錯決定，好彩身邊人會提點我，同我分析番。我都係要一段時間後，先睇清楚真相嘅人。（咁咪走寶？有冇諗過追番？）過咗去都追唔到。」

場地︰THE CROWN (THE EMPEROR HOTEL)

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