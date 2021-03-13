【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月初一庚申木執日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、捕捉、掃舍

忌：安床、結網、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座、水瓶座、雙魚座

白羊

思慮周全，不易犯錯，有偏財運，可碰運氣。

金牛

心情壓抑，趁周末相約好友郊遊，有助釋懷。

雙子

獲長輩庇蔭，遇到難題時，主動求助可解決。

巨蟹

財運極旺，主動尋找商機，可望獲豐厚進帳。

獅子

面對困難仍毫無懼色，具有愈戰愈強的魄力。

處女

事業運旺盛，跟同事分享成果，可收買人心。

天秤

有志者事竟成，敢為事業付出，總會有回報。

天蠍

人緣好，但與異性要保持距離，免惹爛桃花。

人馬

想像力可為生活增加情趣，令兩性關係更親密。

山羊

生活再忙也不能忽略另一半，以免感情生疏。

水瓶

幹勁十足，抽空逛書店打書釘，或有意外收穫。

雙魚

頭腦清晰，對求職者有利，有機會遇上伯樂。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 財運跌

鼠

事業與財運均下跌，心高氣傲容易錯判形勢。

牛

桃花運上升，體貼伴侶需要，感情可望升溫。

虎

是日沖煞，經濟有壓力，切勿為揮霍而借貸。

兔

求財動力強，多與人合作，有助取得理想進展。

龍

成功在嘗試，勿畏首畏尾，適宜跟客戶傾生意。

蛇

想做就去做，有意創業者，可大膽踏出第一步。

馬

家和萬事興，長輩的關懷，可為工作帶來動力。

羊

做事效率偏低，經濟壓力驟增，謹記量入為出。

猴

運勢不錯，有能力不妨向需要幫助者伸出援手。

雞

容易被上司針對，工作要認真，切勿嬉皮笑臉。

狗

與親朋聯誼，氣氛愉快，但小心應酬開支過大。

豬

職場上遍布陷阱，壓力大增，不夠專注易犯錯。

【暢所欲玄】（玄學家龍震天）

3大桃花生肖 旺上加旺

數到牛年的桃花生肖，共有3個，分別是肖虎、肖猴和肖馬人士。

肖虎者遇着「紅鸞」桃花，代表桃花運及人緣運都很好。「紅鸞」為正桃花，未有對象者會較往年容易找到新對象，已有對象而未結婚者有機會談婚論嫁，已婚者則有不錯的人緣運，特別有利從事一些銷售、傳銷或對外工作。

肖猴者遇着「天喜」桃花，雖然力量不及「紅鸞」大，但對於結識異性方面會有一定幫助，人緣亦會增強。如果你還是未婚的話，可考慮在今年拉埋天窗。

肖馬者遇着「咸池」桃花，「咸池」為無結果之桃花，容易發生一些沒有結果的愛情，即霧水情緣。留意不要戀上已有固定對象的異性，這樣只會令你陷於痛苦及煩惱之中，也可能在墮入愛河之後，才發覺對方已心有所屬，所以在擇偶方面要格外小心。如果你在感情方面抱着沒所謂的態度，可望結識更多異性。

上述3個生肖的人士，若想進一步增旺桃花的話，可在流年桃花位（即正南方）放置1杯水，內放11粒黑色石頭，又或者放1個粉紅晶球。如不想有桃花的話，可在正南方放置4數綠色物件化解，如4株綠色植物、4件綠色裝飾品等。